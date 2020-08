Apple Watch Series 6: data lansarii, pret, noutati

Apple Watch Series 6 va fi prezentat in curand de Apple. Acest nou model urmeaza sa profite de actualizarea watchOS si va beneficia de numeroase functionalitati suplimentare in raport cu Series 5, pastrand totodata un design care respecta liniile ce l-au consacrat. Iata tot ce stim pentru moment despre Apple Watch Series 6.



Data lansarii. Apple nu a oficializat inca data prezentarii pentru smartwatch-ul sau Series 6. Insa este posibil ca acesta sa fie anuntat in timpul unui keynote din septembrie, mai precis din 8 septembrie. In cursul acestei conferinte se asteapta si prezentarea noului iPhone 12.



Pret. In Europa, Apple Series 4 era vandut la un pret de 429 euro in versiuea cu GPS si cu 100 ero mai scump in varianta cu conectivitate mobila. Anul trecut, marca a urcat usor preturile. Apple Series 5 costa 449 euro si cu 100 euro in plus pentu varianta 4G. Apple Series 6 va avea un pret similar cu Series 5.

Noutati. Apple Series 6 ar trebui sa beneficieze de propriul sau sistem de monitorizare al somnului. In plus, ar putea si masura nivelul de oxigen din sange, optiune confirmata de mai multe surse deja. Aparatul ar putea chiar anticipa un atac de panica. Vom afla mult mai multe odata cu keynote-ul din septembrie.