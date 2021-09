Apple Watch Series 7 Pret, specificatii si disponibilitate in Romania. Apple a ridicat cortina la Watch Series 7 la evenimentul de streaming din California: o completare ideală pentru noile smartphone-uri iPhone 13, smartwatch-ul firmei Cupertino reînnoiește oferta unui produs care de-a lungul anilor a reușit să cucerească ferm vârful segmentului de piață specific . Pentru a încerca să distanțeze în continuare distanța față de concurență, Apple a facut o schimbare importantă de ritm (chiar dacă nu la fel de semnificativă pe cât sugeraseră zvonurile ).

Designul amintește îndeaproape pe cel al modelelor din generația anterioară (nu, deocamdată nu există linii pătrate. Dimensiunea și tehnologia ecranului sunt îmbunătățite. Ecrane mai mari care vor fi utilizate pentru a găzdui și îmbunătăți noile cadrane, dar și noile funcții ale watchOS 8 de asemenea , îmbunătățit în mod semnificativ construcția și viteza de încărcare a bateriei.

Apple Watch Series 7 Pret si disponibilitate in Romania

Deocamdata nu avem informatii despre Apple Watch Series 7 Pret in Romania, cu siguranta, cand aceste informatii vor fi disponibile, acest articol va fi actualizat. Despre disponibilitate stim, ace acest smartwatch va fi disponibil in toamna, si…. doar atat, dar la fel, acest articol va fi actualizat constant cand vom avea noi informatii.

Alte articole ce te-ar putea interesa:

Afirmațiile pentru care Apple Watch se spunea ca va fi lansat la evenimentul din această seară, au fost corecte. Familia Apple Watch, a cărei a șasea generație am văzut-o anul trecut, are acum un nou membru. Noul Apple Watch Series 7 a fost prezentat la lansarea Apple, astfel încât specificatiile și prețul său au fost, de asemenea, distribuite.

Specificatii Apple Watch Series 7

Cea mai importantă modificare de design care a venit odată cu Apple Watch Series 7 a fost ecranul. Contrar a ceea ce ne așteptam la seria Watch, nu vedem margini drepte, dar vedem câteva atingeri de design. Iată specificatiile noii generații.

Ecran : 41mm și 45mm

: 41mm și 45mm Baterie : 18 ore de viață a bateriei – Încărcare cu tip C

: 18 ore de viață a bateriei – Încărcare cu tip C Opțiuni de culoare : negru, argintiu, auriu, roșu și albastru

: negru, argintiu, auriu, roșu și albastru Durabilitate: impermeabil certificat IPX6

Deși Apple Watch rămâne în mare parte același în ceea ce privește designul, dimensiunea ecranului a crescut semnificativ. Dimensiunea ecranului pentru Apple Watch mai mic a fost mărită de la 40mm la 41mm, în timp ce dimensiunea variantei mai mari a fost mărită de la 44mm la 45mm.

Cadrul gros de 1,7 mm este însoțit de un ecran care poate fi cu 70% mai luminos în modul AMOLED. Apple Watch Series 7 rezolvă, de asemenea, problema că textul alb care rămâne pe un fundal negru. Tonurile de alb pot deveni acum cu până la 70% mai luminoase, îmbunătățind lizibilitatea.

Revendicarea impermeabilă, care era și în seria anterioară, a fost dezvoltată cu IPX6 și transferată noii generații. Cu toate acestea, a fost îmbunătățit în ceea ce privește protecția împotriva prafului.

Promisiunea despre baterie este că noua generație poate oferi 18 ore de utilizare la o singură încărcare. Mai mult, comparativ cu generația anterioară, cu tip-c se oferă o încărcare cu 30% mai rapidă. Se știa că consumul de energie ar crește în mod natural odată cu ecranul mărit, în acest moment Apple a ales o metoda de încărcare mai rapidă în locul unei baterii mai mari.

Noul Apple Watch; Are opțiuni de culoare negru, argintiu, albastru, roșu și verde închis. Cu alte cuvinte, ni se prezintă în total 5 opțiuni de culoare.

Cu Apple Watch Series 7, a sosit un suport mai cuprinzător pentru ciclismul în aer liber. Dacă aveți un accident în modul bicicletă, ceasul îl va detecta automat și îl va raporta la urgente. Cu toate acestea, când faceți o pauză și vă opriți, ceasul va recunoaște acest lucru și va întrerupe antrenamentul.

Preț Apple Watch Series 7 la lansare

Apple Watch Series 7 Pret a fost anunțat la 399 USD. Prețul Romaniei nu a fost încă anunțat.

Mai detaliat, ecranul este cu 20% mai lat decât cel al lui Watch Series 6, cadrele care îl înconjoară măsoară acum 1,7 mm. Comparativ cu Apple Watch Series 6, noul model poate afișa cu 50% mai mult text. Luminozitatea modului Always On a fost îmbunătățită cu 70%. Apple Watch Series 7 are certificare IP6X și un mod de încărcare a bateriei cu 30% mai rapid decât generația anterioară. Autonomia declarată este de 18 ore, iar 8 minute sunt suficiente pentru a asigura 8 ore de autonomie pentru monitorizarea somnului.

Odată cu lansarea lui Watch Series 7 în catalogul Apple, atât Apple Watch Series 3, cât și Watch SE continuă să rămână la vânzare.