Apple Watch Series 9: Preț și Lansare, Funcţii noi, watchOS 10 şi alte informaţii

Apple va lansat cea de-a noua generație de ceasuri inteligente, Apple Watch Series 9, care vine cu o serie de îmbunătățiri față de predecesorii săi, Apple Watch Series 8. Deși nu se așteaptă schimbări majore în ceea ce privește design-ul, aceste modele aduc o serie de inovații la nivelul software-ului, prin intermediul actualizării watchOS 10.

Cu Apple Watch Series 9, compania continuă să își perfecționeze formula de smartwatch-uri, fără a face riscuri majore. În timp ce se așteaptă schimbări semnificative pentru Apple Watch Series X, noul ceas inteligent se remarcă prin actualizarea watchOS 10, care aduce o serie de îmbunătățiri la nivelul interfeței și funcționalităților. În acest articol, veți descoperi tot ce trebuie să știți despre noile smartwatch-uri de la Apple, inclusiv prețul, design-ul și specificațiile tehnice.

Apple Watch-urile sunt prezentate în cadrul keynote-urilor tradiționale de toamnă ale companiei din Cupertino. Anul acesta, Apple Watch Series 9 vine alături de iPhone 15 și variantele sale. Evenimentul va avea loc pe data de 12 septembrie 2023, iar dacă compania americană respectă programul obișnuit, ceasul inteligent va fi comercializat începând cu vineri, săptămâna următoare, adică pe 22 septembrie 2023. Între timp, Apple ar trebui să deschidă precomenzile pentru a permite consumatorilor să-și asigure livrarea produsului.

Apple Watch Series 9 vine însoțit de un model premium Apple Watch Ultra de a doua generație, în timp ce un înlocuitor pentru Apple Watch SE de a doua generație nu este așteptat până în 2024 pentru gama de intrare.

Pentru a afla prețurile exacte practicate de Apple pentru noile modele de smartwatch-uri, trebuie să așteptăm conferința de lansare. Cu toate acestea, putem estima tarifele bazându-ne pe generațiile anterioare in Europa. Având în vedere că inovațiile sunt puține în acest an, putem aștepta ca Apple să nu majoreze prețurile deja ridicate, chiar și în contextul inflației. În plus, euro s-a stabilizat față de dolar și rata de schimb nu ar trebui să fie în defavoarea clienților europeni de data aceasta.

Iată tabelul de prețuri la care ne putem aștepta (finisaj din aluminiu, versiunile din oțel inoxidabil sunt mai scumpe):

Apple Watch Series 9 41 mm: 499 de euro

Apple Watch Series 9 45 mm: 539 de euro

Apple Watch Series 9 41 mm eSIM: 619 de euro

Apple Watch Series 9 45 mm eSIM: 659 de euro

În ceea ce privește Apple Watch Ultra 2, acesta ar putea avea un preț mai mare. Costurile de producție pentru acest model ar fi în creștere pentru a oferi un corp din titan mai ușor, dar la fel de rezistent. Dacă acest lucru se confirmă, prețul minim ar depăși pragul simbolic de 1000 de euro.

Apple a ales să rămână conservatoare în ceea ce privește design-ul noului model, cu schimbări minime. Apple Watch Series 9 are un cadran pătrat cu colțuri rotunjite și aceeași coroană de navigație. Utilizatorii pot alege între materiale din aluminiu sau oțel inoxidabil. Se zvonește că unele modele Apple Watch Series 9 din oțel inoxidabil vor fi fabricate în parte cu ajutorul tehnologiei de imprimare 3D.

Dimensiunea ecranului rămâne la alegerea utilizatorilor între 41 sau 45 mm, iar afișajul este realizat cu tehnologia OLED LTPO. Deși Apple lucrează la dezvoltarea de ecrane microLED, acestea sunt încă departe de a fi gata. În cazul în care vor fi introduse, Apple Watch Ultra va avea prioritate.

Cele patru culori disponibile înainte, Midnight, Starlight, Silver și Red, sunt acum însoțite de o nouă culoare, Rose. Aceasta este disponibilă doar pe modelele Apple Watch Series 9 din aluminiu. Modelele din oțel inoxidabil sunt disponibile în culorile Gold, Silver și Graphite. De asemenea, se știe că Apple a încercat să-și epuizeze stocurile de curele din piele, brățări Solo Loop și stații de încărcare MagSafe, ceea ce poate însemna că aceste accesorii vor fi înlocuite.

Apple Watch Series 9 se aseamănă foarte mult ceasul de anul trecut, Apple Watch Series 8, dar vine cu o actualizare a platformei. Aceasta va beneficia de un nou procesor, respectiv SiP Apple S9, care promite performanțe superioare și o experiență mai fluidă. Noul procesor este derivat din Apple A15 Bionic, care echipa iPhone-urile 13 și 13 Pro. Datorită unei gravuri mai fine de 5 nm, față de 7 nm la modelele anterioare, procesorul oferă o eficiență energetică mai bună și o autonomie mai mare a smartwatch-ului.

Apple Watch Series 9 nu aduce noi senzori, vine cu senzorii de temperatură corporală prezenți și pe Series 8. Aceștia sunt utili pentru diagnosticarea febrei sau pentru monitorizarea ciclului menstrual la femei. Deși se vorbește de mult timp despre un posibil senzor de măsurare a nivelului de glucoză din sânge, această tehnologie nu va fi integrată în Apple Watch Series 9.

În ceea ce privește conectivitatea, Apple Watch Series 9 va fi disponibil în variante cu și fără suport pentru rețelele celulare. Smartwatch-ul va fi dotat cu GPS și va oferi suport pentru portofelul digital Apple Wallet. De asemenea, va fi prevăzut cu o busolă și cu o tehnologie de detectare a accidentelor.

În concluzie, Apple Watch Series 9 vine cu o serie de îmbunătățiri semnificative, precum noul procesor SiP Apple S9, care promite performanțe superioare și o eficiență energetică mai bună.

Apple a prezentat watchOS 10 la WWDC 2023, fiind considerat una dintre cele mai importante actualizări de software pentru dispozitivele purtabile din 2015, anul lansării primei generații de Apple Watch. Această actualizare aduce o nouă interfață inspirată de iOS, îmbunătățiri la nivelul aplicațiilor native și introducerea unor caracteristici noi.

Unul dintre cele mai importante adăugiri este sistemul de cartele Smart Stack, care folosește inteligența artificială și învățarea automată pentru a propune utilizatorilor acțiuni personalizate în funcție de obiceiurile și momentul zilei.

Apple a reintrodus widget-urile în watchOS 10, oferind utilizatorilor informații tematice și acțiuni rapide fără a fi nevoie să deschidă aplicația corespunzătoare. În plus, aplicațiile native beneficiază de o estetică modernă, cu vizualuri colorate și animații îmbunătățite.

Deși nu sunt multe noutăți în domeniul sănătății, watchOS 10 include o funcție numită Time in Daylight, care calculează timpul petrecut în aer liber în funcție de senzorul de lumină ambiental. De asemenea, aplicația Mindfulness permite utilizatorilor să își monitorizeze emoțiile și starea de spirit.

Pentru cicliști, watchOS 10 detectează căderile de pe bicicletă, adaptează calculul caloriilor pentru proprietarii de biciclete electrice, oferă notificări pentru antrenamente și afișează informații precum viteză, cadență și zone de putere pentru antrenamente. De asemenea, Apple Watch se poate conecta la alte dispozitive de măsurare compatibile prin Bluetooth, cum ar fi wattmetrele, senzorii de cadență și viteza. Utilizatorii pot alege să își afișeze antrenamentele pe iPhone-ul lor pentru mai multă practicitate.

Busola poate stoca ultima locație cunoscută unde a existat o conexiune celulară. În cazul pierderii rețelei, utilizatorii pot ajunge la acea locație pentru a recăpăta conectivitatea mobilă. De asemenea, watchOS 10 este compatibil cu funcția Name Drop de pe iPhone, care permite utilizatorilor să își împărtășească contactele de pe ceas și să primească contacte de pe alte dispozitive care acceptă această opțiune.

watchOS 10 aduce îmbunătățiri semnificative la nivelul interfeței, aplicațiilor native și adaugă caracteristici noi care îmbunătățesc experiența utilizatorilor.