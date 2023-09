Apple Watch Ultra 2: Preţ, lansare, specificaţii şi alte informaţii. În 2022, Apple a lansat Watch Ultra, un nou ceas inteligent sub watchOS destinat aventurierilor și sportivilor. În 2023, compania americană va reveni cu o a doua versiune a ceasului său de lux pentru a însoți a noua generație de Apple Watch-uri clasice. Ce noutăți va aduce Apple Watch Ultra 2? Care va fi prețul și data lansării sale? Toate răspunsurile la întrebările dvs. se află aici.

Apple Watch-ul este fără îndoială ceasul inteligent cel mai vândut din lume. În primul semestru al anului 2023, Apple a reprezentat 26% din piața mondială a ceasurilor inteligente, mult în fața Samsung cu 9%. În fiecare an, peste 3 ceasuri inteligente din 10 vândute în lume sunt Apple Watch-uri. De aceea, compania din Cupertino continuă să prezinte în fiecare an noi modele și noi brățări.

Apple Watch Ultra 2 lansare

Apple Watch Ultra 2 va fi prezentat în același timp cu Apple Watch Series 9. Lansarea oficială a ceasurilor va avea loc în același timp cu cea a lui iPhone 15, în cadrul unei prezentări transmise prin internet pe 12 septembrie 2023.

Comercializarea Apple Watch Ultra va avea loc înainte de sfârșitul lunii septembrie. Există două posibilități. Fie va fi comercializat în același timp cu iPhone 15 și Apple Watch Series 9, pe 22 septembrie 2023, după o săptămână de precomenzi. Fie va fi comercializat o săptămână mai târziu, începând cu 29 septembrie 2023.

Apple Watch Ultra 2 lansare

Este important de menționat că Apple Watch Ultra nu a putut fi comercializat în același timp cu Watch Series 8. Acesta era disponibil începând cu 16 septembrie 2022, la fel ca și iPhone 14, în timp ce Watch Ultra a fost disponibil abia începând cu 23 septembrie 2022. Nu este prima dată când un produs Apple întârzie. Apple Watch original și iPhone X sunt alte două exemple.

Cu lansarea Apple Watch Ultra 2, utilizatorii se așteaptă la o serie de îmbunătățiri și caracteristici noi care să îi facă să merite așteptarea.

Apple Watch Ultra 2 Preţ

Potrivit jurnalistului american Mark Gurman, prețul Apple Watch Ultra 2 va fi mai mare decât cel al modelului precedent. Se estimează că prețul va depăși pragul de 1000 de euro. Această creștere a prețului are mai multe justificări, printre care utilizarea unui titan de calitate superioară, similar cu cel de pe iPhone 15 Pro și iPhone 15 Pro Max. În plus, există o inflație a costurilor materiilor prime, componentelor și energiei.

Apple Watch Ultra 2 Preţ

Apple Watch Ultra 2 este poziționat pe segmentul ultra-premium și concurează cu mărcile de ceasuri tradiționale. Modelul anterior, Apple Watch Ultra, este disponibil într-o singură configurație și este vândut la prețul de 999 de euro, împreună cu o curea (Alpine, Trail sau Ocean, la alegere). Prin urmare, se așteaptă ca prețul Apple Watch Ultra 2 să fie foarte ridicat.

Design Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 va avea un design asemănător cu cel al modelului anterior. Carcasa va fi rectangulară, cu dimensiunea de 49 mm, mai unghiulară și mai masivă decât cea a Apple Watch-ului clasic. Sistemul de prindere specific pentru brățări va fi păstrat. Ecranul plat de 1,92 inch va fi cel mai mare din gama Apple Watch și va avea protecții pe margini.

Design Apple Watch Ultra 2

Carcasa va păstra toate rezistențele la elemente ale modelului anterior. Va avea etanșeitate IPX6 împotriva infiltrării apei, certificarea MIL-SDT-810H împotriva vibrațiilor, schimbărilor de presiune, radiațiilor și schimbărilor de temperatură, certificarea de scufundare WR100 (echivalentă cu 10ATM, până la 100 de metri adâncime) și certificarea EN13319 pentru sondă de presiune (până la 40 de metri adâncime).

Ergonomia Apple Watch Ultra 2 va fi similară cu cea a modelului anterior, cu o diferență subtilă: materialul folosit pentru șasiu va fi diferit. Conform zvonurilor, titanul folosit aici este un alt aliaj mai ușor și mai rezistent, ceea ce este una dintre principalele cauze ale creșterii prețului. De asemenea, se pare că Apple Watch Ultra 2 va avea o nouă culoare: gri închis.

În rest, nu vor fi schimbări majore. Ecranul va fi protejat în continuare de același material: safir sintetic. Acesta va fi prezent și sub carcasa ce acoperă senzorii biometrici.

Noile caracteristici hardware Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 este o versiune îmbunătățită a primei generații de ceasuri outdoor de la compania americană. Deși cele două modele sunt foarte asemănătoare, există câteva diferențe notabile. În primul rând, Apple Watch Ultra 2 vine în diferite variante de culori și este fabricat din materiale diferite. În plus, noul ceas dispune de un SoC (System on Chip) îmbunătățit, Apple S9, care conține o componentă dedicată inteligenței artificiale și învățării automate. Acest procesor este un derivat al Apple A15 Bionic, procesorul care alimentează iPhone-urile 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14 și 14 Plus.

Cu ajutorul noului procesor, ceasurile inteligente de la Apple vor deveni și mai inteligente. În plus, Apple Watch Ultra 2 dispune de aceleași senzori bio-metrici și de mediu ca și predecesorul său, inclusiv cardiofrecvențimetrul, termometrul, oximetrul și ECG-ul pentru măsurarea activității cardiace, precum și barometrul, altimetru, senzorul de presiune, accelerometrul, giroscopul și magnetometrul pentru măsurarea mediului înconjurător. De asemenea, ceasul dispune de NFC, Bluetooth 5.3, WiFi n dual band, senzor Ultra Wideband și eSIM. Deși există zvonuri că Apple ar fi vrut să adauge și un senzor de măsurare a nivelului de glucoză în sânge, acesta nu va fi disponibil pe Apple Watch Ultra 2. În plus, tensiometrul, care ar fi fost o adăugare utilă pentru măsurarea tensiunii arteriale, lipsește și el din acest model.

În ceea ce privește ecranul, Apple Watch Ultra 2 dispune de un ecran Retina LTPO cu o luminozitate maximă de 2000 de nits și o rezoluție de 338 de pixeli pe inch, la fel ca și primul model. Cu toate acestea, se pare că Apple lucrează încă la tehnologia microLED, fără a găsi un compromis bun. De asemenea, ceasul dispune de un sistem audio cu două difuzoare, o baterie de 542 mAh și 32 GB de memorie internă pentru stocarea playlist-urilor Apple Music.

Apple Watch Ultra 2 reprezintă o îmbunătățire semnificativă a predecesorului său, datorită noului procesor Apple S9, care adaugă o componentă de inteligență artificială și învățare automată. Deși nu dispune de senzorul de măsurare a nivelului de glucoză în sânge sau tensiometrul, Apple Watch Ultra 2 este încă un ceas inteligent foarte performant, cu o mulțime de caracteristici utile pentru monitorizarea activității fizice și a sănătății.

Care sunt noile caracteristici software Apple Watch Ultra 2?

Apple Watch Ultra 2 este dotat cu ultima versiune a sistemului de operare pentru ceasurile inteligente de la Apple, watchOS 10. Această actualizare aduce numeroase caracteristici noi, atât în ceea ce privește ergonomia, cât și funcționalitatea ceasului. Aceasta este considerată prima evoluție majoră a watchOS de la lansarea primei generații de Apple Watch.

Pe lângă noile watchfaces, printre care se numără și cea cu Snoopy, watchOS 10 actualizează interfața tuturor aplicațiilor de sistem, precum Meteo, Appel sau Plans. Acum este posibil să se adapteze cromaticitatea interfeței cu ajutorul unei palete de culori.

watchOS preia și widget-urile de pe iOS, acestea permit accesul rapid la funcțiile obișnuite, fără a fi nevoie să se deschidă o aplicație dedicată. De asemenea, coroana digitală permite navigarea între diferitele widget-uri.

O altă caracteristică nouă legată de ergonomia informațiilor afișate este Smart Stack. Aceasta este o grămadă de cărți virtuale care oferă sugestii de acțiuni și informații de consultat în funcție de context și obiceiurile utilizatorului. Smart Stark beneficiază în mare măsură de învățarea automată realizată de procesorul Apple S9.

Pe partea de sănătate, watchOS 10 introduce funcții precum Time in Daylight care calculează timpul petrecut afară și Mindfulness, pentru îmbunătățirea stării de bine și a stării mentale. În ceea ce privește sportul, suportul pentru biciclete a fost semnificativ îmbunătățit, iar hărțile topografice sunt acum disponibile și pe Watch Ultra și Ultra 2. Apelurile FaceTime în grup sunt acum disponibile și de pe ceas. În cele din urmă, watchOS 10 acceptă Namedrop, sistemul de schimb de cărți de vizită virtuale integrat în iOS 17.

În concluzie, Apple Watch Ultra 2 vine cu o serie de caracteristici software noi și îmbunătățite, care îmbunătățesc experiența utilizatorilor de ceasuri inteligente.