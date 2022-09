Apple a anunțat smartwatch-ul Apple Watch Ultra la evenimentul Far Out. Iată Watch Pro cu ecranul său gigant și design reînnoit.

Apple și-a reînnoit gama de produse ca parte a evenimentului Far Out. Unul dintre noile modele care a atras atenția la lansare a fost Apple Watch Ultra. Ceasul inteligent reproiectat are un ecran mai mare și plat. Iată specificaiile și prețul Apple Watch Pro.

Apple Watch Ultra pentru sporturi extreme

Apple Watch Ultra are un ecran cu 7% mai mare și un corp din titan. Dispozitivul, care are cel mai mare cadran din familia Apple Watch, are un ecran plat de 49 mm de 2.000 nits. Noul ceas este destinat în special celor care fac sporturi extreme

Pe Watch Pro care va ieși din cutie cu watchOS 9; Vor fi disponibile funcții clasice pe ceas, cum ar fi urmărirea ritmului cardiac, monitorizarea SpO2, ECG, moduri sportive multiple și notificări de pe telefon. Noul ceas este destinat în special celor care fac sporturi extreme.

Există câteva schimbări proeminente în designul Watch Pro. Vedem o coroană digitală și un buton lateral în partea dreaptă a ceasului și un nou buton de acțiune în partea stângă. Acest buton va face ceasul personalizabil, atribuind sarcini precum lansarea unei aplicații sau a unui antrenament. Veți putea folosi acești butoane în timp ce purtați mănuși.

Dispune de GPS avansat, inclusiv frecvența ultranouă L5 . Butonul de acțiune vă va permite, de asemenea, să comutați între funcțiile de triatlon. În plus, ceasul inteligent vine cu 60 de ore de autonomie a bateriei .

Ceasul inteligent, care vine cu suport SIM, poate dura până la 36 de ore cu o singură încărcare. De asemenea, vine cu o durată de viață extinsă a bateriei de 60 de ore pentru condiții extreme.

Acesta va prezenta funcții suplimentare care atrag sportivii, inclusiv urmărirea mai avansată a somnului. Cel mai durabil model de ceas din toate timpurile, Watch Pro va rezista în condiții extreme.

Ceasul are WR100, care poate arăta timpul subacvatic, adâncimea și mai multe detalii, are un rating de rezistență la apă și IP6X la praf. Poate fi folosit și pentru scufundări cu apă de până la 100 de metri.

Curelele Watch Ultra au fost de asemenea reînnoite. Vor fi oferite trei centuri noi, Alpine, Trail și Ocean. Conceput pentru a ține pasul cu diferite medii, aceste curele pot rezista „curgărilor, căderilor grele și curenților”.

Pret Apple Watch Pro in Romania

Apple Watch Pro, care are un corp mai mare și o carcasă din titan, are un preț de 799 USD. Acesta va fi disponibil din 23 septembrie.

