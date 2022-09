AQIRYS LYRA – nu o confuzie impenetrabilă de forme, culori și zgomote, ci căștile care vei dori să te însoțească pretutindeni

BUCUREȘTI – 19 SEPTEMBRIE, 2022 – AQIRYS, brand-ul de gaming aflat în trending în domeniul echipamentelor de profil în România, anunță disponibilitatea extinsă pentru căștile wireless LYRA, cel mai nou model din portofoliu, adresate gamerilor ocazionali care doresc versatilitate și portabilitate într-un design atemporal.

Descoperă LYRA

Purtând numele constelației ce reprezintă un instrument muzical folosit în antichitate, noile căști AQIRYS integrează o serie de caracteristici și funcții moderne într-un produs cu o estetică discretă, curată și fluidă, însoțită de o subtilă iluminare RGB.

Datorită celor trei tipuri de conectivitate (Bluetooth 5.0, USB wireless cu latență ultra-scazută, sau cu fir), LYRA sunt compatibile cu PC/Mac, console (PlayStation, Switch) și dispozitive Android (mobil, SmartTV). Versatilul transmițător USB wireless inclus poate conecta LYRA la computere, console și SmartTV-uri permițând rularea jocurilor și conținutului multimedia la o calitate audio superioară.

Pentru o experiență audio captivantă, sunetul stereo este completat de o excelentă poziționare 3D care reflectă scena și sursa de sunet, dar și de posibilitatea activării cu o simplă apăsare de buton a unor incredibile efecte de vibrații furnizate prin drivere dedicate de 30 mm.

LYRA oferă compatibilitate deplină cu Dolby Atmos, Windows Sonic și chiar Tempest 3D Audio pentru cele mai noi jocuri PlayStation 5. Mai mult, un egalizator dinamic auto-reglabil încorporat optimizează căștile pentru audiție muzicală, gaming și redare multimedia.

Mulțumită celor două microfoane cu care este echipată, LYRA pune la dispoziție opțiunea de comunicare ideală pentru gaming, prin intermediul microfonului extern detașabil, dar și un aspect urban relaxat pentru mobilitate maximă datorită microfonului secundar intern pregătit să gestioneze apelurile de voce.

Mobilitatea este suplimentar întărită de designul pliabil al căștilor, precum și de cutia de protecție inclusă pentru a ușura transportul în geantă sau rucsac.

Confortul și potrivirea perfectă sunt asigurate de o bentiță moale și reglabilă, cât și de cupele over-ear cu izolare fonică prevăzute cu toate funcțiile căștii pentru acces rapid și direct. Iar pentru utilizare cât mai îndelungată, bateria integrată de mare capacitate oferă o autonomie de până la 27 de ore de gaming și redare multimedia în diferite configurații de vibrații și iluminare.

Căștile AQIRYS LYRA sunt disponibile în trei variante de culoare (negru, roz, alb) la un preț recomandat de 355 RON.

Galerie foto hi-res este disponibilă aici (LYRA black), aici (LYRA pink) și aici (LYRA white).

Despre AQIRYS

„All About Gaming” – așa cum este sugerat de motto-ul brandului, AQIRYS este despre produse IT dedicate gaming-ului. Perifericele, componentele și accesoriile AQIRYS sunt dezvoltate și perfecționate de o echipă pasionată având peste 15 ani de experiență în industria IT & gaming din România, fiind axate pe varietate, calitate și accesibilitate.

Scopul final este de a oferi aceste produse într-un mod dinamic și modern gamerilor pasionați și entuziaștilor în PC-modding, astfel încât aceștia să se simtă mai încântați și mai mulțumiți decât înainte.

În prezent, catalogul AQIRYS cuprinde: carcase și surse de alimentare pentru PC, coolere pentru procesor, mouse-uri, mousepad-uri, căști, tastaturi și scaune ergonomice – toate vizând comunitatea de gaming.

Brandul AQIRYS este detinut de compania PC-coolers SRL, unul dintre importatorii și distribuitorii de top din România pentru periferice și accesorii pentru gaming.