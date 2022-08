Fanii DC nu au primit vești bune despre viitoarele lansări ale mărcii săptămâna trecută, deoarece Aquaman 2 și Shazam 2 au fost amânate din nou.

În timp ce Aquaman și Regatul pierdut , care avea să aibă premiera în martie 2023, va ajunge în cinematografe pe 25 decembrie anul viitor, Shazam! Fury of the Gods , care ar fi trebuit să fie lansat în decembrie, va avea premiera pe 17 martie 2023.

Motivele pentru amânarea filmelor

În timp ce vestea amânării a două dintre cele mai așteptate filme ale DC pentru următorii câțiva ani, Aquaman 2 și Shazam 2 , i-a lăsat oarecum întristat pe fani, explicațiile din spatele deciziei sunt foarte de înțeles.

Amânarea lui Shazam! Wrath of the Gods are de-a face cu lansarea Avatar: The Way of Water mai târziu în acest an. Acest lucru se datorează faptului că filmul folosește majoritatea ecranelor IMAX și PLF pentru difuzare, lăsând ceea ce este mai rău pentru filmul cu eroi DC.

Așa că filmul Compania eroilor nu va trebui să concureze cu succesul din anii 2000 și va fi difuzat în continuare pe ecranele IMAX și PLF.

Aquaman and the Lost Kingdom a fost amânat din motive de post-producție, deoarece procesul a fost întârziat și compania a avut nevoie de mai mult timp pentru a termina filmul.

Un beneficiu, însă, este că filmul va avea premiera în perioada sărbătorilor și ar putea atrage și mai mulți oameni în cinematografe la sfârșitul anului 2023.