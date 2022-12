Argentina vs Franţa de la 17:00 poate fi văzut gratis online. De la 17:00 in direct pe TVR, Argentina vs Franta se vor lupta pentru trofeul mult dorit si veti putea vedea gratis pe internet evenimentul, prin metoda de mai jos.

Argentina vs Franţa de la 17:00 poate fi văzut gratis pe internet

Daca doresti sa vezi gratis online Campionatul Mondial 2022, puteti urmarii pasii de mai jos.

Verificati conexiunea la internet sa va permita un streaming HD. Intrati pe site-ul https://www.tvrplus.ro/ Alegeti „TVR 1” sau „TVR 2”, in functie de cum sunt difuzate meciurile, din lista gasita pe site, sau intrati direct pe unul dintre link-urile urmatoare: TVR 1 Live si TVR 2 LIVE. In momentul de fata puteti urmarii meciurile gratutit online.

In Romania, drepturile de difuzarea Campionatului Mondial, sunt destinate exclusiv pentru canalele TVR. Asa ca veti putea urmari gratuit online.

Despre Camptionatul Mondial din Qatar 2022

Campionatul Mondial din Qatar 2022 este a 22-a editie a Campionatului Mondial de Fotbal, competitie organizata de FIFA. Aceasta este prima editie a Campionatului Mondial care va avea loc in Golful Persic, si este, de asemenea, prima editie care va avea loc in luna noiembrie si decembrie, in loc de iunie si iulie, pentru a se evita caldura torida din Qatar in sezonul de vara.

Competitia este gazduita de catre Qatar, si este disputata de 32 de echipe nationale, care vor evolua in 8 grupe, cu patru echipe fiecare. Dupa faza grupelor, echipele clasate pe primele doua locuri din fiecare grupa vor avansa in faza optimilor de finala, care vor fi urmati de sferturile de finala, semifinalele si finala.

Qatar a devenit prima tara din Orientul Mijlociu care a castigat dreptul de a gazdui Campionatul Mondial, dupa ce a obtinut majoritatea voturilor din partea Comitetului Executiv al FIFA in anul 2010. De atunci, tara a investit masiv in infrastructura de transport si in stadioanele care vor fi folosite in timpul competitiei.

Printre stadioanele care vor gazdui meciurile Campionatului Mondial se numara Stadionul Lusail, care va gazdui finala competitiei, Stadionul Khalifa, care va gazdui meciurile de deschidere si inchidere ale competitiei, si Stadionul Al Bayt, care va gazdui meciurile din grupa A. Toate aceste stadioane sunt proiectate pentru a rezista caldurii extreme din Qatar, cu sisteme de racire care vor mentine temperaturile la un nivel confortabil pentru jucatori si spectatori.

Campionatul Mondial din Qatar 2022 promite sa fie o competitie de neuitat, cu jucatori de top din intreaga lume care se vor lupta pentru titlul de campioni mondiali. Indiferent de cine va iesi invingator, acest eveniment va ramane in istorie ca unul dintre cele mai importante si mai memorabile Campionate Mondiale din toate timpurile.