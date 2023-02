Assassin’s Creed Valhalla câștigă premiul de cea mai bună coloană sonoră la premiile Grammy

Assassin’s Creed Valhalla a devenit primul joc care a primit un premiu Grammy , cel mai important eveniment care celebrează muzica mondială. Stephanie Economou, cu compoziția sa pentru DLC Dawn of Ragnarok, a luat premiul pentru cea mai bună coloană sonoră a jocului care a debutat în această ediție a evenimentului.

Denumit „Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media” (Cea mai bună compoziție pentru jocuri video și alte medii interactive), jocul Ubisoft a concurat cu Aliens: Fireteam Elite, Call of Duty: Vanguard, Marvel’s Guardians of The Galaxy și Old World.

„Sunt onorat, mai ales că este prima dată când această categorie există. Deci asta este ceva mare, și mă simt foarte validat de această comunitate și mai departe de recunoscător că sunt aici”, a spus compozitorul la primirea premiului.

Stephanie Economou este compozitoarea coloanei sonore, dar le mulțumește instrumentiștilor și le atribuie succesul lucrării. „[…] Principalii oameni cărora vreau să le mulțumesc sunt muzicienii, soliştii care au făcut din această compoziție ceea ce este”,,

Categorie nouă, dar o altă piesă de joc a fost deja premiată

Premiile „recunoaște excelența în compozițiile pentru albume de coloană sonoră compuse predominant din compoziții originale și create special pentru, sau ca acompaniament pentru, un joc real sau alte medii interactive lansate în perioada de calificare”.

În ciuda noii categorii de la eveniment, Premiile Grammy au premiat deja compoziții din alte jocuri. La evenimentul de anul trecut, compozitorii Charlie Rosen și Jake Silverman au câștigat „Cel mai bun aranjament, instrumental sau A Cappella” pentru cover-ul piesei „Meta Knight’s Revenge” din jocul din 1996 Kirby Superstar, interpretat de trupa de 8 biți Big Band.

„Suntem atât de încântați să onorăm aceste comunități diverse de creatori de muzică prin premiile nou înființate și să continuăm să cultivăm un mediu care inspiră schimbare, progres și colaborare”, a declarat directorul general al Recording Academy, Harvey Mason, în anunțarea noilor categorii anul trecut.