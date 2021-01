Noua actualizare aduce mai multe îmbunătățiri gameplay-ului, inteligenței artificale, interfaței, HUD și mai mult, de corectare a diferitelor probleme care stricau experiența de joc.

Joi (14 ianuarie) Ubisoft a lansat un update major pentru Assassin’s Creed Valhalla, joc lansat în decembrie anul trecut. Actualizarea remediază o serie de erori, însă aduce și îmbunătățiri care au ca scop îmbunătățirea experienței jucătorilo.

Pe consolele Sony, actualizarea este mai mică decât pe alte platforme, având 3 GB pe PlayStation 4 și doar 2 GB pe PlayStation 5. Pe PC, descărcarea este de 6,45 GB. Consolele Microsoft sunt platformele unde actualizarea e cea mai mare, având 6,6 GB pe Xbox One și 7,5 GB pe Xbox SeriesX/S.

Updateul remediază mai multe probleme ale jocului. Atât în open-worold, cât și în quest-uri, existau erori care au blocat jucătorii în anumite locații și situații. Astfel, au fost rezolvate și probleme precum imposibilitatea de a discuta cu unele NPC-uri, sau găsirea comorilor în locația lor corectă.

De asemenea, au fost aduse îmbunătățiri la grafica, și chiar remediate problemele de animație, rezoluție scăzută, ș.a.m.d.

În luptă, inteligența artificială și jucătorii vor avea parte, de asemenea, îmbunătățiri după descărcarea actualizării. Acum, gardienii nu vor reacționa, la fel NPC-urile nu mai pot fi ucise.

În plus față de ceea ce a am menționat în acest articol, Assassin’s Creed Valhalla a primit o serie de îmbunătățiri și la interfață, misiuni, lume, AI, gameplay-ul, etc. Puteți verifica lista cu îmbunătățiri aici.