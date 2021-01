Persoanele care fumeaza tigari obisnuite sunt intr-o continua cautare a unor solutii care sa le alimenteze viciul, dar care sa nu le produca atat de multe neplaceri precum tigarile clasice. Acest lucru nu poate decat sa ne bucure. Prin astfel de schimbari vor fi tot mai putine cazuri de fumatori pasivi care sufera de anumite afectiuni. Schimbarea aceasta poate fi vizibila si in numarul mare de kit-uri electronice pentru vapat care s-au cumparat in ultimii ani.

E-tigarile sunt alternativa potrivita a persoanelor care doresc sa renunte la fumatul clasic, dar nu si la viciul in sine. Simuleaza perfect ideea de fumat, doar ca schimba fumul produs prin arderea tutunului cu aburi produsi prin incalzirea lichidelor pentru e-tigari.

Tigara electronica a fost folosita cu succes de o milioane de persoane din intreaga lume pentru a renunta complet la fumat. Acest obiectiv este realizabil doar daca vaperii isi aleg cu atentie kit-ul inca de la inceput. In caz contrar, pot aparea nemultumiri fata de acest produs, iar revenirea la tigara clasica este inevitabila.

Pentru a renunta complet la fumat trebuie sa gasesti in prima faza lichidul care are concentratia de nicotina potrivita pentru nevoile tale. Specialistii din magazinele cu e-tigari iti vor sugera o anumita marca si o anumita concentratie de lichid in functie de numarul tigarilor clasice pe care le fumai inainte de a face aceasta trecere la vapat. Din acel punct trebuie doar sa schimbi constant lichidele cu unele cu o concentratie mai mica de nicotina. Procesul se repeta pana in momentul in care vei ajunge sa alimentezi tigara electronica cu un lichid care nu contine deloc nicotina.

Ce isi doresc persoanele care trec de la tigara clasica la cea electronica?

Fiecare persoana este diferita, de aceea si asteptarile de la e-tigari sunt atat de diverse. Aceste asteptari pot fi influentate de modul in care a cunoscut fumatorul un astfel de dispozitiv, dar si de primele pareri descoperite. La fel ca in oricare alta industrie, atunci cand suntem interesati de un produs trebuie sa apelam la sfatul specialistilor sau a celor care au experienta in utilizarea respectivelor produse.

Un vaper cu ani experienta in aceasta practica iti poate vorbi despre o multime de kit-uri electronice pentru vapat si situatiile in care le poti folosi. Poti intreba o astfel de persoana despre toate lucrurile care te intereseaza la o e-tigara. Cum se foloseste, cat rezista bateria, cum alimentezi tigara cu e-lichide, toate raspunsurile la aceste intrebari le vei primi de la un vaper experimentat. Aceeasi discutie o poti avea si cu reprezentantii magazinelor online care vand e-tigari, cum ar fi smokemania.ro, unul dintre cele mai cunoscute magazine de pe piata din Romania.

Principalele motive pentru care fumatorii renunta la fumatul clasic si trec la vapat sunt: