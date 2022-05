Așteptatul Nothing Phone (1) ar putea fi lansat în iulie

Dacă vă spunem ca cel care a creat proiectului Nothing Phone (1) este Carl Pei, este relativ probabil să nu fi reactionat in nici un fel, din moment ce el nu este atât de mult o figură media ca alte nume, mult mai des întâlnite în conversație despre tehnologie. Cu toate acestea, lucrurile se vor schimba foarte mult dacă vă spun că el a fost unul dintre creatorii OnePlus, un brand care a revoluționat piața cu primele sale terminale și care și astăzi continuă să ofere dispozitive excelente, deși este adevărat că prețurile lor au crescut mult fata de cele ale primelor dispozitive ale mărcii.

Conștient de acest lucru și nemulțumit din acest motiv, Pei a decis să părăsească OnePlus și, așa cum se întâmplă de obicei cu acest tip de persoană, a decis să lanseze un nou proiect, cu care afirmă că intenționează încă o dată să revoluționeze piața smartphone-urilor. În acest scop, el a împărtășit detalii (doar detalii, încă sunt multe despre care nu știm despre dispozitiv) despre Nothing Phone (1) de ceva timp. Un dispozitiv care va fi al doilea al brandului, Nothing, primul gadget au fost căștile Nothing Ear (1).

Dacă luăm aceste informatii despre pentru viitorul Nothing Phone (1), nu există nicio îndoială că putem avea perspective bune în acest sens, iar CV-ul lui Pei servește la adăugarea unui punct în acest sens. Acum, demersul lui este suficient de ambițios pentru ca noi să fim prudenți, pentru că din declarațiile sale putem înțelege că vizează vârful, iar din scurgeri ne putem aștepta la un preț de destul de accesibil. Și combinarea ambelor pare foarte, foarte complicată. Cu atât mai mult dacă ținem cont că propunerea este pentru hardware și software.

Nothing Phone (1) va avea NothingOS, propriul sistem de operare (despre care ne putem imagina de fapt că va fi Android personalizat). Nu pare probabil că ar fi optat în schimb pentru AOSP ca bază și, astfel, s-ar fi dispensat de serviciile Google, dar chiar și în acești termeni, vorbim de un volum de muncă în plus bun pentru o companie încă foarte tânără.

Și în ceea ce privește dispozitivul în sine, Pei spune că Nothing (1) va veni să revoluționeze piața de smartphone-uri Android, cu scopul de a oferi un răspuns din ecosistemul Android atotputernului iPhone. Îți amintești că acum o clipă am spus că țintesc sus? Ei bine, la asta mă refeream.

Oricum, s-au generat deja mari așteptări în partea comunității Android, care speră ca Nothing Phone (1) să fie ceva la fel de revoluționar precum OnePlus era la acea vreme. Iar vestea bună pentru ei este că, după cum citim în Gizchina, s-ar putea să nu trebuiasca sa asteptam mult pentru ca acest telefon s-ar lansa peste doua luni, adica in iulie.

Este de așteptat ca în următoarele săptămâni să apară zvonuri și noi leak-uri în acest sens, deși este adevărat că până acum compania a reușit să păstreze multă discreție în ceea ce privește Nothing Phone (1).