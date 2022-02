ASUS lanseaza smartwatch-ul VivoWatch 5 cu baterie care dureaza pana la 14 zile

După lansarea routerului Wi-Fi 6E MESH cu trei benzi de mare viteză, ASUS a anunțat acum noul smartwatch VivoWatch 5. Realizat să fie elegant și convenabil, ceasul inteligent se focusează pe monitorizarea sănătății utilizatorilor și dispune de o baterie care poate dura până la 14 zile cu modul de economisire a energiei activat.

Poate fi conectat la telefon prin Bluetooth 4.2 cu aplicația HealthConnect. Noul ceas poate fi sincronizat cu dispozitivele care rulează Android 4.4 sau o versiune ulterioară și iOS 11.0 sau o versiune mai nouă.

Dispozitivul este echipat cu GPS, senzori de gravitație, altimetru și giroscop, oferind, de asemenea, un mod de urgență, permițând trimiterea de alerte către contacte predefinite atunci când utilizatorul se află într-o situație periculoasă.

VivoWatch 5 – specificații

Cântărind 52 g, ceasul are o carcasă din oțel inoxidabil, un ecran LCD circular și un buton în partea dreaptă. Bateria are o capacitate de 300 mAh și poate fi încărcată printr-un cablu USB. În plus față de modul de economisire a energiei, ceasul ajunge la o autonomie de până la 10-14 zile.

Ceasul are mai multe caracteristici de monitorizare a sănătății, cum ar fi măsurarea ritmului cardiac în timpul somnului, caloriile arse, nivelul de stres, nivelul de oxigen din sânge (SpO2), gestionarea tensiunii arteriale și chiar un memento pentru a lua medicamente.

De asemenea, merită menționat faptul că VivoWatch 5 rezistă la apă, permițând imersiunea în adâncimi de până la 50 de metri (5 ATM). Compania dezvăluie că dispozitivul este rezistent la orice tip de condiții de zi cu zi, unde poate fi utilizat în piscine și în aer liber în zilele ploioase.

VivoWatch 5 – preț și disponibilitate

În Europa, noul smartwatch este vândut la 350 €. În plus față de ceas, Asus vinde, de asemenea, curele suplimentare pentru € 27 fiecare.