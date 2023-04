Asus ROG Ally a fost prezentat şi va concura cu Steam Deck

Urmând mărci precum Valce, Ayaneo și Logitech, Asus a intrat pe piața consolelor portabile de jocuri cu ROG Ally. Mai mult, acest dispozitiv, care folosește cel mai rapid APU din lume, oferă inovații precum rata de reîmprospătare de 120 Hz care nici măcar nu este prezenta pe Steam Deck. Iată specificatiile Asus ROG Ally…

Specificatii Asus ROG Ally

Asus ROG Ally urcă pe scenă cu pretenția de a fi cea mai puternică consolă de jocuri portabilă de pe piață în ceea ce privește specificatiile sale. Spre deosebire de afișajul cu frecvența de reîmprospătare de 60 Hz la 1280×800 (HD+) pe Steam Deck, ROG Ally oferă un afișaj cu rata de reîmprospătare de 120 HZ si 1920×1080 (FHD).

În plus, Asus spune că folosește cel mai puternic APU din lume în acest dispozitiv, datorită colaborării sale cu AMD. Acest lucru indică faptul că probabil include cipuri Ryzen din a 7-a generație. Dar detaliile cipului nu sunt încă clare. Din nou, știm că va oferi performanțe mult mai bune decât Steam Deck.

Desigur, există unele îmbunătățiri și în ceea ce privește designul. În primul rând, ROG Ally este mult mai mic decât Deck, în ciuda faptului că are aceeași dimensiune a ecranului de 7 inchi. Este și mai subțire. În plus, are un sistem avansat de răcire cu două ventilatoare. Cu toate acestea, dacă dispozitivul nu este supus unei sarcini grele, ca în cazul plăcilor video, aceste ventilatoare fie funcționează foarte liniștit, fie nu funcționează deloc.

În cele din urmă, mai există un detaliu necunoscut, dar important, pretul. Asus a introdus în ultimii ani plăci grafice externe care pot funcționa cu laptopuri. Conectând noua consolă de jocuri portabilă la aceste dispozitive, puteți folosi performanța pentru a juca jocuri de calitate AAA la rezoluție înaltă, pentru a oglindi televizorul și pentru a încărca dispozitivul.