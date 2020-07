Asus ROG Phone 3 – iata primele imagini oficiale cu noul smartphone gaming

ROG Phone 3 de la Asus se dezvaluie in cateva poze oficiale. Cu cateva zile inainte de prezentarea sa oficiala, Evan Blass, a publicat o serie de imagini care ne prezinta noul smartphone special conceput pentru gaming. Descoperim un design complet, un aparat foto triplu orizontal in partea din spate si un ecran incercuit de margini groase.

Dupa cum ne-am asteptat, ROG Phone 3 nu este foarte diferit de ROG Phone 2, predecesorul sau. In partea din fata regasim un ecran AMOLED de 6,59 inchi incercuit de o margine superioara groasa si de un breton destul de mare. Anul acesta, Asus a decis sa mizeze pe un aparat foto triplu care vine sa inlocuiasca modulul dublu. Oricum, nimeni nu se asteapta la performante in domeniul fotografiei in cazul sau. In partea din fata, care este in totalitate acoperita cu sticla, regasim logo-ul gamei ROG Phone.

Asus ROG Phone urmeaza sa fie prezentat in mod oficial pe data de 22 iulie. Prezentarea va avea loc la ora 17. Asteptand mai multe informatii despre noul smartphone de gaming, va oferim o prima imagine cu acesta, cu siguranta dupa aceasta data vom avea mult mai multe informatii.