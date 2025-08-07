ASUS și Noctua lansează RTX 5080 OC Edition – răcire silențioasă, dar ai nevoie de o carcasă serioasă

ASUS a anunțat oficial modelul GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition, o versiune custom construită în parteneriat cu Noctua, compania austriacă cunoscută pentru soluțiile sale de răcire extrem de eficiente și foarte, foarte silențioase. Lansarea a fost făcută în cadrul Computex 2025, iar placa vine cu un design masiv și specificații ceva mai îndrăznețe decât varianta Founders Edition de la NVIDIA.

Ca de obicei, Noctua a pus accent pe răcirea pe aer, dar fără compromisuri la zgomot. RTX 5080 Noctua OC vine cu trei ventilatoare NF-A12x25 G2 de 120 mm – o versiune actualizată a modelului lansat inițial acum câțiva ani – și o cameră de vaporizare. ASUS o poziționează ca fiind „cea mai silențioasă RTX 5080 răcită cu aer” de pe piață, cel puțin până acum. Nu avem cifre oficiale legate de nivelul de zgomot, dar cine a folosit vreodată un cooler Noctua știe la ce să se aștepte.

Designul impune însă anumite cerințe: placa ocupă aproape patru sloturi și are dimensiuni considerabile – 385 mm lungime și 151 mm lățime. Cu alte cuvinte, dacă ai o carcasă mid-tower, e posibil să nu încapă, sau să fie foarte înghesuită. E clar o soluție gândită pentru build-uri high-end, cu airflow bun și spațiu generos.

Pe partea de performanță, ASUS a dus frecvența de boost până la 2700 MHz – cu exact 100 MHz peste Founders Edition. Placa vine cu 16 GB memorie GDDR7, ceea ce era deja standard pentru seria 5080, și oferă trei porturi DisplayPort 2.1 plus un HDMI 2.1. Nimic surprinzător aici, dar tot e bine de știut.

Carcasa masivă vine și cu ceva bonusuri la capitolul durabilitate: backplate metalic ranforsat și un suport GPU Guard inclus, pentru a evita sag-ul. Un detaliu minor, dar important pentru cei care plănuiesc un sistem pe termen lung.

Deocamdată, ASUS nu a anunțat un preț oficial și nici o dată exactă de lansare. Totuși, din poziționare și colaborarea cu Noctua, e de așteptat ca modelul să vină cu un preț peste ediția Astral și să țintească clar zona enthusiast. Dacă vrei o placă puternică, silențioasă și nu te deranjează să faci loc pentru ea, pare o opțiune interesantă – dar nu tocmai ieftină.