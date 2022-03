ASUS a prezentat noul său model de laptop ASUS ZenBook 14 Flip OLED. Iată ASUS ZenBook 14 Flip OLED cu ecran pliabil de 14 inchi cu toate specificatiile sale.

Având un loc adânc înrădăcinat pe piața computerelor și hardware, ASUS a prezentat noul său model de laptop ASUS ZenBook 14 Flip OLED. Să aruncăm o privire mai atentă la caracteristicile ZenBook 14 Flip OLED, un model pliabil doi in unu.

ASUS ZenBook 14 Flip OLED are procesor din seria Ryzen 5000

ASUS a prezentat noul său model de laptop pliabil, ZenBook 14 Flip OLED, în toate detaliile sale. Când ne uităm la dispozitiv, după cum sugerează și numele, în primul rând, ne întâmpină un ecran OLED cu dimensiunea de 14 inci și rezoluție de 2.8K. Oferind o rată de reîmprospătare de 90 Hz, acest ecran are o gamă de culori 100% DCI-P3 și suport HDR. ASUS ZenBook 14 Flip OLED, care a reușit să devină cel mai subțire laptop convertibil de 14 inchi din lume datorită acestui ecran, poartă o cameră cu rezoluție de 720p chiar deasupra acestui ecran.

Luând performanța de la procesoarele Ryzen 5 5600H, Ryzen 7 5800H și Ryzen 9 5900HX în funcție de versiuni, ASUS ZenBook 14 Flip vine cu până la 1 memorie RAM LPDDR4X de 6 GB și stocare SSD M.2 NVMe PCIe 3 de 1 TB. Dispozitivul , care are și un port USB-C , are o baterie de 63 Wh cu suport de încărcare rapidă de 100 W. ZenBook 14 Flip, care are și funcții precum Bluetooth v5.0 și Wi-Fi 6, utilizează sistemul de operare Windows 11 .

Prețul ASUS ZenBook Flip 14 OLED!

Asus, desigur, a anunțat și prețurile tuturor versiunilor de ZenBook Flip 14 OLED. Când ne uităm la prețuri, vedem că modelul Ryzen 5 are un preț de aproximativ 1200 USD . Versiunea Ryzen 7 are un preț de aproximativ 1500 USD, în timp ce modelul Ryzen 9 are un preț de aproximativ 1800 USD .