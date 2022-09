Atentia sporita, cuvantul de ordine cand alegi mobila de dormitor. Relaxarea are „reteta” sa!

Relaxarea dupa o zi incarcata este esentiala, tocmai de aceea amenajarea casei cere atentie sporita. Mobila de dormitor, de pilda, contribuie enorm la restabilirea echilibrului emotional, psihic si fizic. Intr-un mediu in care culorile, formele si dimensiunile nu se armonizeaza, este greu sa obtii un factor de confort ridicat.

De aici si interesul multor popoare de a stabili un cod al designului interior prin care sa se atinga potentialul maxim al energiei dintr-o locuinta. Arta feng-shui a reusit sa stabileasca de-a lungul anilor, un sistem de reguli care sa imbunatateasca calitatea vietii. Cu acest concept au rezonat si designerii occidentali, acest lucru reiesind mai ales din stilul in care sunt proiectate seturile complete de mobila.

In ultima perioada, stilul minimalist a cucerit inimile cumparatorilor care erau de mult in asteptarea unei abordari care sa le ofere un spatiu lejer si aerisit. La o scurta analiza a seturilor de mobila dormitor vei remarca ca sunt utilizate doar elementele strict necesare in aceasta incapere, astfel incat sa nu aglomerezi suprafata cu piese inutile.

Mai mult decat atat, colectiile cuprind o multitudine de propuneri ce pot fi utilizate cu succes in diferite scheme de amenajare. Tot ce trebuie sa faci este sa masori corect camera pe care doresti sa o organizezi si sa tii cont de ferestrele, usile, caloriferele sau celelalte elemente ce ar putea bloca amplasarea unei anumite piese de mobilier.

Confort estetic si functional

In functie de spatiul de care dispui, dar si de cromatica peretilor, draperiilor, parchetului sau covoarelor alege mobila de dormitor cea mai potrivita. Ai la dispozitie o gama foarte bogata de articole, in nuante de alb, crem, bej, maro, negru, auriu sau argintiu, wenge, sonoma, ulm sau nuc, in stil clasic, modern sau baroc cu ajutorul carora vei reusi sa transformi spatiul de odihna, intr-o oaza de liniste si relaxare.

In tot acest proces, confortul este o prioritate, asadar concentreaza-te pe seturile care raspund cerintelor tale atat din punct de vedere estetic, cat si functional. In principiu, pachetele standard sunt alcatuite din pat matrimonial, dressing, 2 noptiere si o comoda cu oglinda. Toate piesele sunt proiectate astfel incat sa ofere un confort sporit, dar si unicitate spatiului.

Stiluri diverse pentru o amenajare cat mai practica

Poti opta pentru o mobila de dormitor in stil clasic, din pal, in culori deschise, care sa ofere luminozitate si spatialitate incaperii sau pentru seturi mai sobre in nuante de nuc, ulm, stejar sau wenge. Nuantele sonoma, bej, crem, cappuccino sau alb si combinatiile inspirate, precum alb/sonoma, alb/argintiu sau sonoma/wenge se bucura de un real succes in randul cumparatorilor.

Oglinzile plasate pe usile exterioare ale dressing-ului pot fi un element cheie pentru a crea impresia unui spatiu mult mai larg. Foloseste-te de acestea in amenajarea camerei si vei remarca efectele benefice in cel mai scurt timp. De asemenea, usile cu deschidere prin glisare vor aduce un avantaj in plus, acestea economisind o suprafata importanta din incapere.

In coltisorul rezervat perioadelor de somn si refacere trebuie sa guverneze echilibrul si armonia, tocmai de aceea alegerea mobilierului trebuie facuta in acord cu aceste doua caracteristici. Pentru a veni in sprijinul tau, producatorii au adus pe piata numeroase colectii de mobila dormitor, care acopera o plaja vasta de stiluri si preferinte. Cumpara modelul perfect pentru casa ta si profita de magia creata!