Attack on Titan Sezonul 4 episodul 1, unde il puteti vedea online subtitrat?

Attack on Titan Sezonul 4 episodul 1 este disponibil de astazi in Japonia, in Romania inca nu il avem pe cale oficiala, anumite surse spun ca il vom avea pe 11 decembrie, in mod oficial in Romania/Europa.

Bine-inteles, sezonul 4, si ultimul din serialul anime Attack on Titan a aparut deja pe site-uri de profil din Romania precum anime kage, nu voi pune link spre pagina anime-ului, dar daca nu doriti sa asteptati sa il vedeti pe cale oficiala, va puteti duce de pe acum sa il vedeti, stit voi unde.

Attack on Titan Sezonul 4

Am facut acest articol pentru a elimina cu totul orice dubiu despre “Cand incepe sezonul 4” si probabil multi dintre voi ati si uitat de acesta iar prin acest articol v-am adus aminte. Nu uitati ca va aparea cate un episod pe saptamana, avand in vedere ca este un serial anime destul de popular va veti confrunta cu spoilere la tot pasul in mediul online, cat si de la prieteni.

Astept sa imi spuneti la rubrica de comentarii o parere despre ultimul sezon al celui mai bun anime din ultimii ani.