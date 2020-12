Attack on Titan Sezonul 4 episodul 2, unde il puteti vedea online subtitrat?

Attack on Titan: The Final Season a fost unul dintre cele mai asteptate sezoane din intreaga serie anime. Avand in vedere acest lucru, fanii au fost surprinsi atat de mult cu primul episod incat s-a creat un hype incredibil fata de modul in care va continua povestea.

Stim prea bine cu totii, asa cum deja am discutat, ca Attack on Titan Sezonul 4 episodul 1 ne-a facut nerabdatori in privinta aparitiei episodului 2. Ei bine, prin intermediul acestui articol te vom ajuta sa afli cand va aparea Attack on Titan Sezonul 4 episodul 2 si unde il poti vedea.

Episodul 1 a avut de toate: titani cazand din cer, multa actiune, animatie foarte buna, un entertainment continuu. Astfel, daca nu l-ai vazut, trebuie sa o faci fiindca a fost incredibil.

Attack on Titan recapitulare

Inainte de trece mai departe, consideram ca ar fi benefic sa facem si o mica recapitulare pentru a reimprospata elementele cele mai recente si esentiale ale povestii (pana la urma exista o pauza mare intre sezoane si se prea poate sa fi uitat unele detalii).

Eren vs Zeke

Chiar daca pana in sezonul trei identitatea lui Zeke nu a fost dezvaluita, au existat cateva referinte care au facut trimitere la faptul ca intre el si Eren exista o legatura. De altfel, in sezonul 3 am aflat o serie de noutati palpitante cum ar fi faptul ca Eren are un frate vitreg, fiu al lui Grisha Jeager si Dina Frtiz si ca acesta a dorit cu desavarsire sa-l salveze pe Eren, sustinand ca amintirile i-au fost sterse de catre Grisha. Astfel, ne cufundam si mai mult in mister.

Inca nu stim cand sau chiar modalitatea prin care acesta a obtinut puterile de Beast Titan si nici alte detalii despre viata sa dupa ce si-a predat parintii, recunoscand ca a facut parte din echipa restauratorilor Eldian dinafara zidurilor.

Ultima data cand l-am mai vazut pe Zeke in anime, acesta a fost infrant si a promis ca se va reintoarce pentru a-l slava pe Eren. Cele mai multe incidente din Attack on Titan au fost legate de Zeke, asadar ne-am putea astepta ca in acest ultim sezon sa avem parte de o confruntare dinamica intre acesta si Eren.

Armin este acum Titanul Colosal

Lupta impotriva lui Zeke nu s-a sfarsit prea bine deoarece Reiner, Bertoldt, Erwin si Armin au fost atat de raniti incat aproape ca si-au pierdut viata. Din aceasta cauza, Levi s-a vazut obligat de situatie sa aleaga pe cine sa salveze prin a transforma persoana respectiva in Titan. Chiar daca la inceput a dorit sa il injecteze pe Erwin, comandantul si-a exprimat ultima dorinta spunand ca vremea lui a luat sfarsit si ca si-ar dori ca Armin sa fie salvat (ceea ce Levi a si facut). Armin a fost injectat cu fluid spinal, transformandu-se in Titan . Imediat dupa asta l-a mancat pe Bertoldt iar puterile sale au fost asimilate imediat, intrucat Armin a devind Titanul Colosal.

Chiar daca Erwin a facut tot ce i-a stat in putinta pentru a-l salva pe Armin, mai nimeni nu a fost de acord cu aceasta alegere. Din aceasta cauza, Armin l-a intrebat pe Levi daca este de parere ca a facut sau nu alegerea potrivita. Insa, chiar si asa Armin a primit acum pozitia de lider, primind o putere greu de controlat. Astfel, este nevoit sa se adapteze rapid cu noul sau rol si sa-i indrume pe toti spre calea potrivita care duce catre libertate.

Deblocarea adevaratei puteri a lui Eren necesita asa-numitul Blood of History

Inca de la sfarsitul sezonului 2, Eren incerca din toate puterile sa foloseasca asa cum trebuie abilitatea de a domina titanii prin intermediul vocii. De altfel, spre finalul sezonului 3 a descoperit de ce are si cum de a stapanit aceasta indemanare. Ei bine, factorul declansator este pur si simplu contactul pe care l-a avut cu titanul Dina Fritz, o persoana de sange regal. Intrucat a dorit sa recapete din nou acea putere, Eren crede ca trebuie doar sa atinga o persoana cu sange regal atunci cand atat el cat si cealalta parte sunt transformati in titani, accesand puterea Titanului Fondator.

Blestemul lui Ymir

Da, este necesar sa trecem si peste acest aspect. Ei bine, daca ai uitat sau poate daca nu ai trecut peste acest aspect si te-ai intrebat cine este fondatorul celor Noua Titani, ei bine, Ymir a fost. Aceasta a trait doar 13 ani dupa ce a obtinut puterile de titan. Astfel, acestea au fost impartite si atribuite celor Noua Titani care s-a transferat mai departe catre poporul Eldian timp de 2,000 de ani. Avand in vedere acest context, personajele cred ca cei care au fost inzestrati cu puterea unuia dintre cei Noua Titani, vor muri si ele tot dupa 13 ani. Astfel, Reiner, Zeke, Eren, Armin si Annie mai au doar o perioada scurta de trait ce nu poate fi prelungita sub nicio forma.

Chiar daca se credea ca libertatea se afla dincolo de ziduri, acum am aflat ca in calea acesteia exista un alt dusman mult mai puternic.

Acum ca am trecut peste aceasta recapitulare, putem vedea in sfarsit ce planuieste Attack on Titan Sezonul 4 Episodul 2 sa ne aduca.

Attack on Titan Sezonul 4 episodul 2 Data Lansarii

Attack on Titan Sezonul 4 episodul 2 va aparea prima data duminica, 13 decembrie in engleza pe Crunchyroll pentru cei care au un cont premium. Altminteri, pentru cei care nu detin unul, acesta va fi disponibil pe data de 20 decembrie. De altfel, este bine de rentinut ca subtitrarea in romana va aparea mai tarziu cu 1-2 zile.

Surse alternative unde poti vedea Attack on Titan gratuit

Stim prea bine ca nu toata lumea isi permite sa plateasca un cont pe Crunchyroll si nici cheful de a astepta o intreaga saptamana pentru a avea acces la noul episod din Attack on Titan sezonul 4. Prin urmare, ca alternativa, recomandam website-ul animekage sau sa dati o simpla cautare pe Google fiindca exista suficiente surse incat sa va delectati cu episodul 2.

Atentie – Stim prea bine ca abia urmeaza sa se lanseze episodul 2 dar am primit o informatie care sustine ca episodul 5 va aparea mai tarziu decat asa cum ne-am obisnuit.

Spoilere Attack on Titan Sezonul 4 episodul 2

In momentul de fata circula foarte putine zvonuri despre ceea ce s-a putea intampla in episodul 2. Insa, din ceea ce se discuta pe anumite grupuri, se crede ca Magath va discuta despre cum Marley a devenit dependent de puterile sale de titan intr-o era in care evolutia tehnologiei a stagnat. De altfel, Zeke care acum are puterea de Beast Titan pare sa aiba si o alta prioritate fata de ceilalti. Acesta crede ca victoria care a avut loc este oportunitatea cea mai potrivita prin care Marley ar putea sa se intoarca inapoi la operatiunea Paradis. Iar asta ar putea insemna ca Zeke va incerca sa invadeze Paradisul pentru a pune mana pe Titanul Fondator.

Tot episodul 2 ar putea sa ne intoarca putin in timp si sa ne arate cateva scene in care Reiner era inca un candidat razboinic si faptul ca nu era prea stralucit in comparatie cu membrii din echipa in care se afla.