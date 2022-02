Eren lansează un război împotriva umanității, după cum știm cu toții, deoarece are toate justificările necesare. Dar, la fel cum au făcut-o în ultimul episod din Attack On Titan, salvatorii omenirii îl vor întâlni astăzi. Soldații lui Marley au atacat Insula Paradis după ce jaegeriștii au capturat-o. Attack on Titan Sezonul 4 Episodul 21 online subtitrat este încă în producție, iar fanii îl așteaptă cu nerăbdare. Deci, când va fi AOT Sezonul 4 Episodul 21 disponibil pentru a fi vizionat? Shigeki No Kyojin Sezonul 4 Episodul 21 va fi difuzat la fel ca episoadele dinaintea sa? Hai să aruncăm o privire și să le aflăm răspunsul la toate aceste întrebări mai jos.

Recapitulare din episodul anterior

Zeke trece prin amintirile lui Grisha Yeager pentru a vedea ce s-a întâmplat în trecut. Acest lucru înlătură în cele din urmă îndoielile din mintea sa cu privire la manipularea de către tatăl său a acțiunilor lui Eren. El observă că Eren nu a fost niciodată cu adevărat manipulat de cuvintele tatălui său.

De asemenea, Eren îi transmite tatălui său amintirile despre căderea Zidului Maria și sacrificiile pe care oamenii au trebuit să le facă pentru a-l duce acolo unde este astăzi. Tatăl lui Eren nu este încântat de ideea de a ucide familia, dar Eren îl convinge să o facă oricum.

Legătura dintre cei doi frați se rup în cele din urmă, iar Zeke este șocat să afle adevărul despre Eren. El descoperă că Eren a fost cel care a manipulat evenimentele pentru a ajunge la Titanul Fondator. De asemenea, el a reușit s-o facă pentru că Zeke l-a inclus în amintirile lui Grisha.

Cu toate acestea, își dă seama că Eren nu poate ști totul. Puțin știa că nu va putea coordona fondatorii. Prin urmare, Zeke îi cere lui Ymir să elimine capacitatea de a se reproduce.

Attack on Titan Sezonul 4 Episodul 21 – Data lansării

Attack on Titan Sezonul 4 Episodul 21 va fi lansat online subtitrat pe 6 februarie 2022, potrivit datelor oficiale. În afară de asta, primul episod din AOT Sezonul 4 Episodul 21 va fi intitulat „From You, 2000 years ago.” Va fi cel mai așteptat episod din Attack on Titan. Ora României la care va apărea oficial în engleză (subtitrarea în română poate întârzia apariția episodului) este 22:45.

Potrivit rapoartelor, ultimul sezon ar fi format din 12 episoade, cu episodul 87 servind drept concluzie. Asta sugerează că finalul seriei animate japoneze va fi în martie 2022. Acum, mai departe, conform detaliilor oficiale pe care le-am primit, poți vedea Attack on Titan Sezonul 4 Episodul 21 pe Crunchyroll, Funimation sau Hulu (care costă $6.99/lună).

Attack on Titan Sezonul 4 Episodul 21 – Spoilere

Povestea lui Ymir

Avem un flashback în care aflăm mai multe despre trecutul și existența lui Ymir. Ymir era sclav într-un trib eldian și aparținea liderului Fritz. Într-o zi, ea a luat vina pentru un porc care a scăpat din captivitate, iar oamenii lui Fritz au decis să vâneze cu ea. Ymir a căzut într-un abis și a intrat în contact cu o substanță necunoscută.

Această substanță a transformat-o într-un titan, iar Fritz a păstrat-o așa căci i-a fost de folos. El a profitat de ea într-o varietate de moduri. A făcut în război cu ea, a făcut-o să lucreze și a făcut nenumărate alte lucruri. După ce a murit, el și-a lăsat fiicele să o mănânce, astfel încât puterile ei să fie, de asemenea, transferate.

Lacrimile lui Ymir

După ce aflăm despre trecutul lui Ymir, ne întoarcem în prezent, unde Eren întreabă despre Ymir. Eren crede că Ymir așteaptă de 2000 de ani și ea a fost cea care l-a adus aici. Zeke încearcă să oprească agitația, dar e prea târziu când Ymir plânge și ridică capul. Între timp, zidul este spart și vedem cum o grămadă de Titani se infiltrează.

Attack on Titan Sezonul 4 Episodul 21 – Preview

Avanpremiera pentru preview-ul lui AOT Sezonul 4 Episodul 21 a fost prezentată după difuzarea episodului de săptămâna trecută.

În noul episod, vom găsi răspunsuri la câteva întrebări arzătoare. Acum, știm că viitorul Eren l-a manipulat pe Grisha să mănânce Titanul Fondator. Deci, vom afla acum cine a început exact toată această poveste. În afară de Ymir, putem vedea câteva fotografii din trecutul Historiei în avanpremieră.