Attack on Titan Sezonul 4 are 16 episoade, ceea ce înseamnă că odată cu episodul 8 ajungem la jumătatea sezonului final. Astfel, credem că Attack on Titan sezonul 4 episodul 8 online subtitrat va deschide o perspectivă cu totul nouă, pe măsură ce apar noi surprize și răsturnări de situație imprevizibile.

Attack on Titan Sezonul 4 episodul 8 este intitulat “Assassin’s Bullet” iar în acesta acțiunea va continua cu Eren, Mikasa și restul împotriva războinicilor lui Marley. Episodul va fi cu siguranță epic și ne va lăsa impresionați!

Attack on Titan Sezonul 4 Episodul 8 Data Lansării

Attack on Titan sezonul 4 episodul 8 online subtitrat va fi lansat duminică, pe 31 ianuarie pe Crunchyroll dacă ai cont premium (desigur, și pe alte site-uri de streaming tot în aceeași perioadă). În ceea ce privește ora, fanii se pot aștepta ca episodul să fie difuzat la 22:45. Dacă dorești să-l vezi gratuit pe această platformă, îți aducem la cunoștință că episodul este disponbil public, fără niciun cost, abia după o săptămână, pe 7 sau 8 februarie. Desigur, noi nu te încurajăm să accesezi alte site-uri care nu sunt legale, dar dacă știi alte surse, subtitrarea în română poate întârzia apariția episodului.

Timp rămas până când Attack on Titan sez 4 ep 8 va fi disponibil pentru a fi vizionat :

Attack on Titan sezonul 4 episodul 8 Spoilere

În timp ce războinicii marleyani sunt epuizați și călcați în picioare, credem că aceștia nu vor muri. La urma urmei, dacă persoana care controlează titanul nu este consumată sau ucisă, șansele sunt destul de mari ca acesta să supraviețuiească. Ba mai mult, Titanii Marleyeni vor fi mai utili pentru forțele insulei Paradis dacă sunt în viață și sub controlul acesteia. În această perspectivă, Reiner a apărut pe câmpul de luptă pentru a proteja Jaw Titan-ul, fapt ce a dus la o bătălie plină de acțiune care credem noi că va continua în Attack on Titan sezonul 4 episodul 8.

De asemenea, se pare că și Gabi este gata să se alăture luptei. Falco, care, evident, are sentimente pentru ea, o va urmări pentru a o proteja. În acest fel, ne așteptăm să aflăm mai multe despre modul în care cele două țări intenționează să își rezolve problemele pe termen lung.

Attack on Titan – recapitularea episodului anterior

În episodul anterior, Pieck spune că armamentul ei mitralieră are un potențial uriaș. Un singur glonț este capabil să doboare inamicul. Lui Eren nu-i vine să creadă ce vede. Spre surprinderea sa, Titanul Ciocanul de Război se ridică și îl atacă. Titanul Bestie apare în spatele lui Ackerman. Acesta i-a spus lui Eren să nu moară, iar Gabi e pe drum, spunând că îl va ucide pe Eren.

Demonii insulei Paradis decid să își protejeze șeful. Falco aterizează pe pământ și nu-i vine să creadă că se luptă cu Eren Jaegar care e focusat pe distrugere. Își dă seama că Braun a fost cel care l-a salvat. Chiar dacă se grăbește să-l scoată pe acesta din titan, află prin surprindere că Braun este inconștient și că puterea lui îi regenerează corpul.

Falco crede că dacă Braun vrea să trăiască, se va trezi curând. Apoi își dă seama că el s-a înclinat în fața lui Eren mai devreme înainte de bătălie pentru a-i cere lui Eren să-l omoare.

Falco a spus că el, Gabi și alții sunt de partea lui Braun. Între timp, lupta acerbă continuă, iar Eren intră în conflict cu Titanul Ciocanul de Război și își dă seama că nu mai are puterea necesară să-l doboare.

Chiar și așa, inamicul a fost încolțit de la bun început deoarece armata marleyană a înconjurat zona în tot acest timp. Inamicii nu mai au cale de scăpare, întrucât rămân și fără arme sau combustibil. Sunt prinși ca șobolanii în mijlocul teritoriului inamic fără nicio șansă de scăpare.

Porky dezvăluie motivul pentru care Titanul Fondator trebuie doborât și că dacă nu o vor face, își vor pierde asul din mânecă. Cart răspunde că este inutil și că Ackerman trebui protejat. Cu toate acestea, Ackerman știa că Titanul Cart îi va prinde din urmă. Astfel, își strânge mușchii și dezlănțuie un atac puternic care îi aruncă pe inamici în aer.

Magath i-a spus lui Falco că ar trebui să părăsească acest loc, iar Falco dezvăluie că Braun este în spatele pieței. Însă, acesta nu se poate mișca, e lipit de pământ. Magath întreabă cine e responsabil pentru starea lui Braun. Falco a spus că e Eren Jaeger. Gabi ajunge și el la locul faptei în port, soldații se pregătesc să meargă în zona de internare Liberio. Unul dintre demoni a sosit și a început să arunce totul în aer pe câmpul de luptă.

Magath și alți soldați s-au alăturat bătăliei. Demonii i-au tăiat picioarele lui Porky. Eren a început să domine bătălia, reușind să-l mănânce pe Titanul Ciocanul de Război (Gabi și Falco fiind martori). Gabi strigă după Braun să se trezească înainte ca dl Gallards să fie mâncat. Braun apare în spatele lui Eren la timp și i-a spus să-l lase să moară în pace.

Attack on Titan Sezonul 4 Episodul 8 Preview