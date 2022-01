Samsung va introduce în curând familia Samsung Galaxy S22, care include noi modele emblematice. Modelele S22, care au venit înaintea noastră cu multe caracteristici înainte de lansare, apar acum cu cel mai puternic model. Iată noile imagini ale lui Galaxy S22 Ultra.

Imagini și caracteristici Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra, care va fi cel mai puternic model de la Samsung pe partea mobilă, impresionează prin designul său elegant. S22 Ultra, despre care se așteaptă să vină în patru opțiuni de culoare diferite, va veni cu S Pen -ul pe care îl cunoaștem din seria Note . Acest stilou, despre care se spune că are un timp de întârziere de 2,8 ms, deschide o nouă ușă pentru seria S.

Potrivit imaginilor, S22 Ultra, care folosește un senzor de 108MP pe spate ca cameră principală, are și o cameră cu unghi ultra-larg de 12MP. S22 Ultra, care are și doi senzori de telefotografie de 10 MP cu capacități de zoom 3X și 10X, are un design cu adevărat elegant.

Galaxy S22 Ultra, care are un ecran AMOLED de 6,8 inchi cu o rezoluție de 1440 x 3088 pixeli în față, oferă o rată de reîmprospătare de 120 Hz pe acest ecran . Ecranul lui S22 Ultra, care are și o cameră frontală de 40MP, va fi protejat de Gorilla Glass Victus +.

Alimentat electric de o baterie de 5000 mAh, dispozitivul va oferi suport de încărcare rapidă cu fir de 45 W și fără fir de 15 W. Samsung Galaxy S22 Ultra, care va funcționa cu One UI 4.1 bazat pe Android 12, va avea o greutate totală de 228 de grame.