Un raport al companiei de vanzari de electronice din Marea Britanie, musicMagpie, a dezvăluit schimbarea prețurilor produselor tehnologice de-a lungul anilor de când au fost achiziționate. Ca urmare a acestei situații, care a fost trăită cu efectul noilor modele lansate de producătorii de telefoane și al reglementărilor făcute în prețurile dispozitivelor din generația anterioară, au fost enumerate smartphone-urile care si-au pierdut cea mai mare valoare și au provocat pierderi cumpărătorilor lor.

Iată acele mărci și telefoanele care s-au depreciat cel mai mult!

În acest tabel, pe care multă lume nu îl găsește surprinzător, telefoanele care au fost cel mai putin depreciate au fost smartphone-urile Apple. În mod surprinzător, Samsung se află pe locul doi pe listă. Pentru că această companie a fost acuzată de depreciere pentru dispozitive mai vechi, întrucât a lansat un număr mare de dispozitive în ultimii ani.





Potrivit raportului distribuit, consumatorul britanic mediu își înlocuiește smartphone-ul la fiecare 16 luni. Această înlocuire vine, de obicei, la un cost de 50% din vechiul telefon. Conform tabelului, în timp ce dispozitivele Apple au pierdut 41 % din valoare într-o perioadă de 1 an, această valoare a crescut la 64% la sfârșitul celui de-al doilea an .

La smartphone-urile Samsung ne confruntăm cu o pierdere de valoare de 64% la sfârșitul primului an și 77% la sfârșitul celui de-al doilea an. Interesant, valorile OnePlus sunt, de asemenea, destul de apropiate de cele ale Samsung. Există o pierdere de 69 la sută în primul an și de 78 la sută la sfârșitul celui de-al doilea an.

Pentru Google și Huawei, situația nu este încurajatoare la sfârșitul celui de-al doilea an. De exemplu, modelele Mate 30 Pro și P20 au în procente 87 și 84 la sută din in depreciere. O derating experimentat. Desigur, printre motivele acestei situații, sunt considerate ca un factor important problemele pe care compania chineză le-a avut cu SUA .

Datele dezvăluite mai spun că 33% dintre utilizatori preferă să păstreze telefonul vechi atunci când cumpără un telefon nou, decât să-l vândă, iar acest lucru este mai frecvent la persoanele în vârstă.