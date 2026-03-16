Denza Z9 GT ajunge în Europa: mașina electrică BYD care se încarcă în 5 minute și promite peste 1000 km autonomie

Denza, brandul premium al grupului BYD, pregătește o intrare puternică pe piața europeană. Modelul electric Denza Z9 GT, împreună cu stațiile de încărcare ultra-rapidă Flash de 1.500 kW, va fi lansat în Europa în luna aprilie. Noua tehnologie vizează una dintre cele mai mari probleme ale mașinilor electrice: timpul lung de încărcare.

Sistemul este deja utilizat în China și permite încărcarea bateriei de la 10% la 70% în aproximativ cinci minute. Nivelul maxim ajunge la 97%, iar performanța rămâne ridicată chiar și în condiții extreme. La temperaturi de până la -30°C, timpul de încărcare crește cu doar trei minute.

Puterea acestui sistem depășește de peste trei ori capacitatea stațiilor rapide actuale. Prin această tehnologie, BYD încearcă să transforme încărcarea rapidă într-o experiență comparabilă cu alimentarea unui vehicul convențional.

Autonomie de peste 1000 km și performanțe ridicate

Denza Z9 GT promite o autonomie de până la 1036 km cu o singură încărcare. Versiunea cu tracțiune spate oferă aproximativ 800 km autonomie și utilizează o baterie Blade de 122 kWh.

Există și o versiune orientată spre performanță, echipată cu trei motoare electrice. Aceasta dezvoltă peste 960 de cai putere și accelerează de la 0 la 100 km/h în mai puțin de trei secunde.

Interes ridicat la lansare

Modelul a atras rapid atenția pe piața chineză. În primele 36 de ore de la lansare, Denza Z9 GT a înregistrat 5.000 de comenzi. Ulterior a devenit modelul de lux GT care a atins cel mai rapid pragul de 10.000 de livrări.

Prețurile pentru Europa nu au fost anunțate. În China, modelul pornește de la 45.900 de dolari și ajunge la aproximativ 52.600 de dolari pentru versiunile de top. Chiar și după aplicarea taxelor, se estimează că ar putea rămâne mai accesibil decât rivali din segmentul premium precum Porsche, Audi sau BMW.

Rețea masivă de încărcare ultra-rapidă

BYD pregătește o infrastructură extinsă pentru această tehnologie. Compania intenționează să instaleze până la finalul anului 20.000 de stații de încărcare de 1,5 MW în China.

Pentru Europa sunt planificate 2.000 de puncte de încărcare până la sfârșitul anului 2026. Acestea vor fi amplasate în Marea Britanie, Germania, Italia, Franța și Spania.

Accesul la rețeaua de încărcare ultra-rapidă va fi limitat inițial. La fel ca în primii ani ai rețelei Tesla, doar proprietarii de vehicule BYD și Denza vor putea folosi aceste stații.