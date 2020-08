Avantajele pe care ti le ofera un sac de box

Antrenamentele cu intensitate crescuta se numara din ce in ce mai des printre alegerile pasionatilor de sport, indiferent de gen. Asa se face ca in orice sala de antrenament se gasesc atat barbati, cat si femei – de multe ori, si adolescenti. Locurile special amenajate pentru derularea exercitiilor fizice contribuie atat la motivarea practicantilor, cat si la cresterea intensitatii antrenamentelor. Indiferent daca acestea se regasesc in propria locuinta sau in salile dedicate, fiecare exercitiu fizic are avantajul lui. In aceasta categorie intra si antrenamentele de box, care nu se pot desfasura in lipsa unui sac de box. Am pregatit pentru tine o lista de avantaje pe care le vei descoperi din primul moment in care decizi sa incepi seria de exericii de acest tip.

Cum te ajuta un sac de box?

Efortul crescut si intensitatea ridicata a exercitiilor fizice transforma si modeleaza atat corpul, cat si mintea. Cu cat rezistenta fizica este mai mare, cu atat rezistenta in fata factorilor stresanti este imbunatatita. Antrenamentele cu un sac de box se numara printre cele mai dificile, datorita efortului pe care trebuie sa il depui si a exercitiilor extrem de solicitante. La finalul oricarui antrenament, multi dintre noi ne simtim epuizati, chiar daca obisnuiam sa facem zilnic exercitii fizice.

Lasand la o parte greutatile cu care te confrunti atunci cand incepi antrenamentele cu un sac de box, acestea sunt foarte benefice pentru intregul organism. Din punct de vedere mental, sacul de box:

Imbunatateste increderea in fortele proprii;

Contribuie la dezvoltarea rabdarii, strategiei de actiune si creste determinarea;

Dezvolta capacitatea de concentrare.

Care sunt rezultatele antrenamentelor cu un sac de box?

Fiecare piesa de echipament sportiv are rolul sau specific pentru care a fost conceputa. In timp ce ganterele se axeaza pe cresterea fortei, banda de alergat este utilizata pentru imbunatatirea rezistentei. In cazul unui sac de box, insa, beneficiile fizice pot fi identificate prin:

Cresterea vitezei de reactie;

Dezvoltarea balansului si concentrarea pe coordonare;

Imbunatatirea fortei de lovire pan;

Dezvoltarea musculaturii, timp in care are loc si tonifierea acesteia;

Contribuirea la dezvoltarea mobilitarii;

Scaderea in greutate;

Imbunatatirea circulatiei sangvine si a pulsului.

Toate aceste rezulate imediate care sunt generate in acelasi timp fac un mare serviciu intregului organism, atat fizic, cat si la nivel mental. Astfel, iti poti transforma corpul intr-un mediu sanatos si armonios, fara a uita insa de o gandire puternica.

Cum se foloseste corect un sac de box?

Multe persoane incepatoare considera ca sacul de box se impinge; in realitate, acesta se loveste cu putere, folosindu-se anumite tactici si strategii pe care le vei afla de la un antrenor profesionist.

Fiecare lovitura asupra sacului de box trebuie sa fie precutanta si nu impinsa. De asemenea, este nevoie ca si corpul sa se afle intr-o puternica stare de relaxare, iar coatele sa stea pe langa corp. Aceasta este garda clasica de box, de la care poti sa lovesti sacul de box dozandu-ti in prealabil efortul.

Este de la sine inteles ca antrenamentele de box sunt supuse unor riscuri de accidentari. Ceea ce este mai putin stiut este faptul ca o serie de reguli de bune practici pot sa preintamine astfel de evenimente. Printre acestea se numara folosirea unor manusi clasice de box, in pofida bandajelor sau a manusilor subtiri.

Acest model de manusi este special conceput pentru a absoarbe o anumita parte din socul loviturii. Multumita acestui aspect, impactul este amortizat, iar monturile si incheieturile tale raman in siguranta. Aceste manusi sunt recomandate chiar si in comparatie cu cele speciale pentru sac.

In ceea ce priveste lovirea sacului de box, vei avea mult mai mult de castigat daca te concentrezi pe executarea corecta a loviturilor si nu pe puterea loviturii. Ligamentele si tendoanele au nevoie de timp pentru a se obisnui cu acest timp de antrenament, iar grabirea procesului nu va face decat sa le afecteze.

Antrenamentele fizice cu un sac de box te pot ajuta sa ai parte de cea mai buna versiune a ta. Bucura-te de toate avantajele pe care acesta ti le ofera!