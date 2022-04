„Avatar 2” are deja un titlu oficial și o dată pentru primul său trailer

„Avatar 2” are în sfârșit un titlu oficial. Noua aventură a lui Jake Sully și Neytiri ne va duce să explorăm oceanele din Pandora. Știm și când vom putea vedea primul său trailer.

Pe marginea CinemaCon 2022, Disney a distribuit primul trailer Avatar 2 pentru un grup select de persoane, potrivit Deadline . Acest avans a confirmat și titlul oficial al lungmetrajului: Avatar: The Way of Water. Numele arată clar că continuarea filmului de succes din 2009 va acorda o mare importanță oceanelor din Pandora, lucru care a fost evident și în numeroasele fotografii care au apărut în urma filmărilor.

Acum, poate chiar acum vă întrebați: când noi muritorii de rand vom putea vedea primul trailer pentru Avatar: The Way of Water? Ai răbdare, pentru că va fi foarte curând. Previzualizarea va fi afișată înainte de proiecția filmului Doctor Strange în Multiverse of Madness, care va fi lansat pe 5 mai. Adică, va trebui să mergi la film pentru a vedea pentru prima dată noutățile de la James Cameron.

Desigur, trailerul va fi lansat oficial și pe internet, deși pentru aceasta va trebui să așteptați o săptămână după premiera filmului Marvel Cinematic Universe. Ținând cont de marea așteptare pe care Avatar 2 a generat- o de la confirmarea sa – în urmă cu câțiva ani -, nu aveți nici cea mai mică îndoială că trailerul va fi scurs în rețea pe 5 mai . Desigur, nu cu o calitate optimă a imaginii.

La ce vă puteți aștepta de la primul trailer Avatar 2

Avatar 2

Potrivit informatorului, primul trailer pentru Avatar: The Way of Water evidențiază familia pe care Jake Sully și Neytiri au format-o. Stim că protagoniștii au acum patru copii: Neteyam , Lo’ak , Tuktirey și Miles Socorro (Spider). Acesta din urmă, de altfel, a fost adoptat și este interpretat de Jack Champion. Fiind un fiu uman, lui Neytiri i-a fost greu să-l vadă ca pe un membru al familiei sale, deoarece aparține rasei care i-a distrus casa și i-a ucis tatăl.

„Dacă te uiți la ceea ce face Jim [Cameron] în filmele sale, el scrie despre teme universale care sunt mai importante decât genul oricărui film. De data aceasta îi vom lua pe Jake și Neytiri și vom construi cea mai universală temă dintre toate. cei din jurul lor, care este familia ei. Jake vine din lumea umană, Neytiri din lumea Na’vi. Așa că sunt ca un cuplu modern de rasă mixtă, crescând copii care poate simt că nu aparțin unei singure lumi”, a spus Jon Landau, producătorul Avatar 2 .

În ceea ce privește secțiunea vizuală Avatar: The Way of Water, cei care au avut norocul să vadă trailerul au fost surprinși. „Sequelul arată și mai uimitor decât filmul din 2009 în imaginile sale de un albastru intens”, spune Deadline. Dacă ai crezut că vei vedea un scenariu similar cu 2009, te-ai înșelat total. Zona Pandorei pe care urmează să o vizitezi pare „o lume cu totul nouă”, spune sursa. Pe de altă parte, trailerul arată că Na’vi au un fel de conflict intern care i-a împins într-o luptă.

Dacă totul decurge conform planului, Avatar 2 va fi lansat exclusiv în cinematografe pe 14 decembrie (în unele regiuni două zile mai târziu). Distribuția sa include pe Zoe Saldana (Neytiri), Sam Worthington (Jake Sully), Michelle Yeoh (Dr. Karina Mogue), Kate Winslet (Ronal), Oona Chaplin (Varang), Jemaine Clement (Dr. Ian Garvin), Stephen Lang (Miles). Quaritch), Giovanni Ribisi (Parker Selfridge), Cliff Curtis (Tonowari), Chloe Coleman (Young Lo’ak), Edie Falco (General Ardmore) și CCH Pounder (Mo’at), printre alții.