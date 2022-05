Avatar 2 primeste primul trailer cu imagini impresionante, verifica!

20th Century Studios a lansat luni (9) primul trailer oficial pentru Avatar: The Way of Water, o continuare a filmului lansat în 2009. In trailer se evidențiază decorurile incredibile ale Pandorei, pe lângă faptul că oferă un „mic” tester a calității efectelor vizuale.

Povestea din Avatar 2

În complot, Jake și Neytiri trebuie să se confrunte cu un vechi inamic pentru a-și proteja familia. „Jake Sully locuiește cu familia sa nou formată pe planeta Pandora. Odată ce o amenințare familiară revine pentru a termina ceea ce a început mai devreme, Jake trebuie să lucreze cu Neytiri și cu armata rasei Na’vi pentru a-și proteja planeta.”

Cand va fi lansat Avatar 2?

O parte din distribuția originală, inclusiv Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver și Stephen Lang, vor reveni în producție. Noile fețe includ pe Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi și Kate Winslet.

Este de remarcat faptul că, dacă continuarea va avea succes, franciza ar trebui să câștige încă trei filme programate să fie lansate în 2024, 2026 și 2028.

Avatar – The Way of Water va ajunge în cinematografe pe 16 decembrie.