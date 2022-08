Avatar în septembrie din nou în cinematografe, dar între timp dispare din Disney

Mulți se pregăteau să revizuiască primul film Avatar înainte de sosirea sequelului, Avatar: The Way to Water , care se aștepta să ajungă în cinematografe pe 14 decembrie 2022 , dar există o surpriză urâtă pentru oricine a vrut să mai aștepte puțin pentru a vă împrospăta memoria. Se pare că Disney de acord cu James Cameron a decis să scoată temporar filmul de la Disney+ , unde era prezent până acum câteva zile. Motivul? Primul Avatar va fi protagonistul unei noi proiecții în cinematografele de pe tot globul programată pentru a doua jumătate a lunii septembrie (23 în State), care va dura aproximativ 2 săptămâni.

Desigur, filmul care a servit drept bastion pentru cinematograful 3D se va bucura de unele îmbunătățiri, de introducerea formatului IMAX în primul rând și va putea fi revăzut și în trei dimensiuni în cinematografele dotate cu celebrii ochelari acum. nu mai este folosit. Anunțul a ajuns chiar pe pagina de Twitter IMAX, ceea ce confirmă posibilitatea de a ne bucura luna viitoare de o versiune și mai captivantă a originalului din 2009.

În acest moment, mulți se vor întreba dacă și când va fi posibil să vizioneze Avatar din confortul televizorului lor de acasă pe Disney +. De fapt, posibilitatea de a-l închiria prin alte servicii mai există, însă Variety a vrut să investigheze contactând Disney în acest sens. Deși nu a existat un răspuns direct, surse neoficiale spun că Avatar se va întoarce la Disney + înainte ca continuarea sa să fie lansată . Așteptând să știm când, vă lăsăm cu trailerul reediției filmului care va avea loc în septembrie.