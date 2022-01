În 2022 , va fi lansat în sfârșit Avatar: The Way of Water, o continuare a filmului James Cameron care prezintă oameni interacționând cu extratereștrii gigantici albaștri de pe planeta Pandora. Pentru a încuraja filmul, anul acesta va fi lansat Avatar: Reckoning, un MMO dezvoltat de Archosaur Games care îl pune pe jucător la comanda unui extraterestru Na’vi să înfrunte hoarde de trupe din RDG în meciuri solo sau multiplayer. Jocul este realizat pe Unreal Engine 4 și va avea o actualizare beta închisă luna viitoare, dar numai în Canada.

Pe lângă acesta, Avatar: Frontiers of Pandora va fi lansat și în 2022. Dezvoltat de Ubisoft din 2017, va include cea mai recentă versiune a motorului grafic și, potrivit companiei, jocul „da viață fascinantei lumi Pandora cu toată frumusețea și pericolul ei într-o experiență captivantă și deschisă”. Vezi mai jos trailerul său de anunț.

