Avatar: The Legend of Korra pe Netflix va ajunge si in Romania?

Opt ani de la lansarea oficială a serialului animat Avatar: The Legend of Korra , Netflix a anunțat că va aduce animația în catalogul său. Sosirea pe platforma de streaming se datorează succesului răsunător pe care l-a avut Avatar: The Legend of Aang , una dintre cele mai vizionate și lăudate animații de pe Netflix.

The Legend of Korra este inrudit cu Avatar , care arată viața noului ales și are participarea unor personaje deja cunoscute, precum Katara și Zuko. Seria este perfectă pentru fanii care cunosc universul creat în The Legend of Aang și care vor să vadă aventurile succesorului lor trecând printr-o noua călătorie.

She’s the avatar, you’ve gotta deal with it. The Legend of Korra is coming to Netflix on August 14th in the US. pic.twitter.com/r16aGudm7s — NX (@NXOnNetflix) July 21, 2020

Mai multe detalii din The Legend of Korra

Anunțul Netflix subliniază că The Legend of Korra este pe platforma de streaming pe 14 august 2020, disponibilă doar pentru abonații din Statele Unite – cel puțin deocamdată. În cele din urmă, dacă este bine primită, animația ar trebui să fie distribuită la nivel global și să ajungă și în Romania, care din pacate nu avem nici prima serie dar va veni cu siguranta in curand.

Legenda Korei este foarte diferită de The Legend of Aang , ceea ce a determinat mulți fani să nu le placă continuarea. Cu toate acestea, complotul abordează teme mai dense și este considerat un punct de reper major pentru tratarea subiectelor rareori arătate în animații, cum ar fi descoperirea sănătății mintale și a sexualității.

