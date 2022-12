Avatar: The Way of Water a avut nevoie de numai 12 zile pentru a ajunge la 1 miliard de dolari încasări la nivel global. Marți, pragul a fost depășit cu încă 74,6 milioane de dolari, 23,8 milioane de dolari provenind doar din Statele Unite.

În ciuda previziunilor privind un impact negativ asupra box office-ului de sărbători din cauza vremii nefavorabile care a lovit America de Nord, obligându-i pe mulți să rămână acasă, filmul lui James Cameron nu dezamăgește. Disney poate sărbători acum realizarea primului obiectiv din cele care trebuie atinse.

Rezultate impresionante

Rezultatele sunt și mai impresionante dacă luăm în considerare potențialul reprezentat de piața chineză, care este în prezent îngreunată de noul val de COVID-19 care se răspândește după relaxarea restricțiilor. De la începutul pandemiei mondiale, doar trei filme reușiseră să depășească pragul de un miliard de dolari (Spider-Man: No Way Home, Top Gun: Maverick și Jurassic World: Dominion).

Cu mai puțin de două săptămâni de proiecție, este prea devreme pentru a spune cât de departe ar putea ajunge Avatar: The Way of Water. Succesul înregistrat în țări precum Franța și Coreea de Sud ajută, precum și absența unor filme concurente similare în cinematografe. Potrivit unor proiecții, cum ar fi cele realizate de The Wrap, ritmul actual al filmului Avatar ar trebui să îl ducă la 1,5 miliarde de dolari până la sfârșitul lunii ianuarie, depășind Top Gun: Maverick ca film cu cele mai mari încasări din 2022. De asemenea, ar putea intra în top 10 al filmelor cu cele mai mari încasări din toate timpurile, înainte de ajustarea la inflație.

În comparație cu predecesorul său din 2009, Avatar: The Way of Water mai are un drum lung de parcurs pentru a ajunge la cele aproape 3 miliarde de dolari ale primului film Avatar.