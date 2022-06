Israelul are in spate o istorie bogata si a fost considerat mult timp „Tara cea Sfanta”. Despre inteligenta locuitorilor acestui stat se vorbeste mult si oameni din lumea intreaga doresc sa se stabileasca aici, Israelul fiind statul cu cea mai mare speranta de viata din lume. Tocmai de aceea pensionarii din Israel plini de viata pot fi vazuti pretutindeni in lume in excursii. Ei merg cantand si raspandesc in jurul lor multa bucurie. Sunt oameni frumosi, in putere, imbracati tinereste si cheltuiesc mult pe unde trec, astfel incat sunt primiti frumos oriunde se duc.

Aceasta tara este bogata, prin urmare multi cetateni ai lumii isi doresc sa lucreze aici, iar oportunitatile nu lipsesc intr-un stat in care vin anual milioane de turisti atrasi de locurile sfinte. Exista ritualuri pe care crestini din intreaga lume vin sa le indeplineasca: se boteaza in Iordan, reiterand botezul Mantuitorului, refac drumul crucii, poposesc in Gradina Ghetsemani.

Piata acestei tari este plina de masline, fructe exotice, cafea, cacao, citrice. Smochinele sunt bine reprezentate, la fel rodiile si curmalele. Pentru un strain o astfel de piata reprezinta un adevarat paradis, fiindca poate experimenta multe gusturi si combinatii.

O angajare legala in Israel inseamna:

-salariu decent care permite punerea unei sume consistente bine pe fiecare luna;

-plata regulata a salariului in fiecare luna;

-acordarea mai multor ore libere pe saptaman de catre angajator, care trebuie sa respecte ziua de odihna a salariatului, in functie de religia acestuia.

Exemplele pot continua, dar din cauze cunoscute, Israelul ramane o tara stricta si orice incalcare a legii este sanctionata cu severitate, chiar si in cazul cetatenilor straini.

Romanii stiu ca au in aceasta tara un aparator de nadejde pe Samy Ilie care lupta pentru drepturile lor si care a infaptuit acte erorice pentru multi dintre ei.

Eroic nu este un calificativ exagerat, fiindca poate insemna:

-apararea in fata instantelor de orice tip;

-sustinere in anchetele politienesti destul de dure in Israel;

-eliberarea pe cautiune;

-gratiere prezidentiala;

-infiintarea unei firme si cumpararea de proprietati in aceasta tara;

-redobandirea permisului de conducere in urma comiterii unor infractiuni;

-obtinerea cetateniei si a permisului de lucru in Israel.

Samy Ilie este acel avocat permis de lucru Israel disponibil, specialist in drept international si israelian care are in spate o cariera impresionanta care il recomanda.

Cunoasterea legislatiei actuale si capacitatea sa de a se exprima in mai multe limbi straine ii asigura succesul in fata instantelor din Israel. El este cel care a raspuns de securitatea a milioane de oameni, a condus echipe puternice de procurori, a colaborat cu politia si a condus anchete grele si intens mediatizate.

El este cel care nu depune niciodata armele si tocmai de aceea reuseste mereu.

Zeci de romani care au fost condamnati la ani grei de inchisoare in urma unor procese dubioase au fost gratiati datorita faptului ca Samy Ilie i-a scris presedintelui, solicitandu-i gratierea.

Un avocat neobosit nu a lasat niciodata pe romanii care l-au sunat sa ii solicite ajutorul singuri, sa fie anchetati de politie, fiindca stia ca acestia pot declara lucruri care le-ar ingreuna situatia.

Samy Ilie este persoana care ajuta romanii sa duca o viata legala si linistita in Israel ca acestia sa se poata dezvolta personal si sa nu stea cu teama ca pot fi expulzati din tara sau si mai rau arestati.

In deceniile de activitate in functii importante in care a fost numit gratie pregatirii stiintifice si calitatilor sale morale avocatul roman a acumulat experienta, diversificandu-si cunostintele. Pentru capacitatea sa de a rosti pledoarii in limbile ebraica si engleza, el este solicitat si de catre cetateni europeni cand acestia au probleme. Companii multinationale de prestigiu au abonament la aceasta casa de avocatura din dorinta de a-si rezerva serviciile unui aparator de top.

Samy Ilie se descurca la fel de bine in fata instantelor penale, civile sau de drept comercial, conducandu-si clientii catre victoria finala.

Prestigiul sau obtinut in urma muncii de calitate depuse in favoarea statului si a cetatenilor din Israel a crescut simultan cu implicarea sa in apararea drepturilor omului si in ajutorarea romanilor. Pentru romani, Samy Ilie reprezinta salvatorul la care apeleaza cu maxima incredere, stiind ca pot discuta cinstit totul in limba materna pentru gasirea unei solutii optime.

Samy Ilie stie sa pastreze secretele, de aceea a avut succes in timpul in care a lucrat ca agent secret in centrul capitalei, in cadrul celei mai prestigioase organizatii.

Lista serviciilor pe care le ofera ilustrul avocat este lunga si se afla pe site ca romanii aflati intr-o anumita situatie sa realizeze unde se afla salvarea lor.

Datele de contact se afla de asemenea pe site, iar romanii este bine sa stie ca firma Si-law are pagini si pe retelele de socializare si exista reprezentante si in Romania la care familiile pot apela in cazul in care persoana din Israel se afla in detentie sau in imposibilitatea de a cere ajutorul.

Si-law suna salvator pentru multi romani care au nevoie de aparare si promitator pentru cei care doresc sa se realizeze in Israel. Samy Ilie este disponibil si tot ceea ce face pentru clientii sai este perfect.

Cine doreste sa afle mai mult despre acest neobosit avocat, sa caute pe internet date despre activitatea sa impresionanta si declaratii ale romanilor care il iubesc din tot sufletul pentru ceea ce au facut pentru ei.

Samy Ilie este o legenda vie, avocatul care nu isi paraseste clientul pana nu ii rezolva favorabil problema.

In concluzie, Samy Ilie asigura linistea romanilor din Israel.