Baby Shark este cel mai vizionat videoclip de pe YouTube din toate timpurile

„Baby Shark” a depășit acum 7.043 miliarde de vizualizări – cel mai vizionat videoclip de pe YouTube. Au trecut peste trei ani de când „Despacito” de Luis Fonsi și Daddy Yankee au luat acea coroană , dar părinții nu vor fi surprinși să vadă cel mai mare succes al industriei muzicale lăsat de imperiul Pinkfong.

Desigur, este prea târziu. „Baby Shark” este practic o memorie de bază în acest moment, deja se joacă în creierul nostru. Chiar daca nu ati avut sau aveti copii suntem siguri ca ati auzit aceasta melodie la un moment dat.

Ceea ce te-ar putea surprinde este cât de dramatic a zburat „Baby Shark” în top. Când am făcut check-in la cele mai populare videoclipuri de pe YouTube în aprilie anul trecut , videoclipul avea doar 2,5 miliarde de vizionări și se pare că a crescut cu 181% de atunci. În timp ce „Despacito” a reușit să rămână în fața „Baby Shark” până la 7,04 miliarde de vizionări, nu același lucru s-a întâmplat cu celelalte hituri ale industriei discografice în aceeași perioadă:

(# 3) „Shape of You” al lui Ed Sheeran a câștigat mai puțin de un miliard de vizualizări până la 5.05B

(# 4) „See You Again” al lui Wiz Khalifa a trecut de la 4 miliarde la 4,8B

(# 7) „Uptown Funk” a trecut doar de la 3,5B la 3,99B

(# 8) „Gangnam Style” al lui Psy a trecut de la 3,3 B la 3,8 B

Care sunt cele mai vizionate videoclipuri YouTube # 5 și # 6? Mai multe vids pentru copii, desigur. „Masha și Ursul” are 4,4 miliarde de vizualizări, iar „ Johny Johny Yes Papa” are acum 4,15 miliarde.

S-ar putea să fie prea devreme pentru a spune, dar pare să aibă o traiectorie total diferită față de oricare dintre marile hituri ale videoclipurilor muzicale. Aceasta ar putea fi o schimbare de ritm interesantă, având în vedere cât de mult industria muzicală a dominat topurile YouTube în ultimul deceniu.

Apoi, din nou, acesta este „Baby Shark” despre care vorbim.

Apropo, „Baby Shark” are o poveste de origine misterioasă. Iti voi lasa acest link pentru a citi despre asta, atentie articolul este in limba engleza.