BAC 2021: Testul 9 de antrenament a fost publicat

Testul 9 pentru Bacalaureat 2021 a fost publicat pe data de 10 mai 2021, acest test 9 este de antrenament iar in acest articol veti gasi toate informatiile cu privire la acesta pentru toate materiile disponibile, de asemenea informatii si despre cand vor fi disponibile toate testele, pentru ce materii dar si teste mai vechi, precum testul 8, 7, 6 si asa mai departe.

Setul 9 de teste barem

Inainte de a oferi mai multe detalii despre setul 9 de teste, este important sa stim cateva informatii despre barem, acesta va fi publicat in data de 14 mai pentru intreg setul dat fiind faptul ca in fiecare zi pana in data de 13 mai vor aparea teste in fiecare zi la materii diferite.

Potrivit Ministerului Educatiei publicarea testelor vor fi in ordinea urmatoare:

10.05.2021 (luni) – Testul 9 Limba și literatura română (proba E.a.)

11.05.2021 (Marti) – Testul 9 Disciplina obligatorie a profilului (proba E.c.)

12.05.2021 (Miercuri) – Testul 9 Disciplina la alegere a profilului (proba E.d.)

13.05.2021 (Joi) – Testul 9 Limba și literatura maternă (proba E.b.)

Descarca Testul 9 de antrenament BAC 2021

Conform informatiilor de pe rocnee.eu, mai jos am pus la dispozitie link-ul aferent site-ului si veti putea descarca testul 9 pentru Bacalaureat 2021.

Dupa cum am precizat si mai sus, baremele pentru testul 9 vor aparea vineri 14 mai 2021.

Descarca alte teste/modele BAC 2021

Descarca testul 8 BAC 2021

Descarca testul 7 BAC 2021

Descarca testul 6 BAC 2021

Descarca testul 5 BAC 2021

Descarca testul 4 BAC 2021

Descarca testul 3 BAC 2021

Descarca testul 2 BAC 2021

Descarca testul 1 BAC 2021