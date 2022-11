Banca Centrală din India începe astăzi să testeze propria monedă digitală

La 1 noiembrie, Reserve Bank of India va lansa o monedă digitală a băncii centrale (CBDC) cu ridicata. Potrivit unui comunicat publicat de RBI, obiectivele lansării acestei monede digitale sunt „reducerea costurilor de tranzacționare” și creșterea eficienței tranzacțiilor pe piața secundară a titlurilor de stat. Aceasta este programată să fie lansată în termen de o lună de acum încolo.

Reclama

Cele nouă bănci alese pentru proiectul pilot sunt următoarele: State Bank of India (SBIN), Bank of Baroda (BANKBARODA), Union Bank of India (UNIONBANK), HDFC Bank (HDFCBANK), ICICI Bank (ICICIBANK), Kotak Mahindra Bank. YES BNK, IDF First bank și HSBC.

RBI intenționează să introducă o versiune retail a monedei digitale în termen de o lună în locații selectate cu grupuri închise de utilizatori, după cum se menționează în nota conceptuală de 50 de pagini a băncii, publicată la începutul acestei luni.

În prezent, 80% dintre băncile centrale din întreaga lume se interesează de CBDC. La începutul anului 2021, banca centrală a Australiei a demarat un proiect de cercetare CBDC, urmând să finalizeze proiectul pilot până la jumătatea anului 2023. În plus, băncile centrale ale Israelului, Norvegiei și Suediei au făcut echipă pentru a explora CBDC retail.

Bank of International Settlements a lucrat la un proiect împreună cu băncile centrale din Hong Kong, China, Emiratele Arabe Unite și Thailanda pentru a studia CBDC și posibilul rol al acestora în plățile transfrontaliere și în tranzacțiile cu mai multe CBDC. 20 de bănci comerciale au finalizat cu succes peste 160 de plăți în valoare totală de aproximativ 22 de milioane de dolari în decurs de șase săptămâni.

Atunci când India va prelua conducerea grupului G-20 pentru un an, de la 1 decembrie 2022 la 30 noiembrie 2023, va juca un rol important în dezvoltarea reglementării criptografice globale. Ministrul de finanțe al națiunii, Nirmala Sitharaman, a declarat că cripto va fi parte din agendă.

Sitharaman intenționează să stabilească un set de reguli sau o procedură standard de operare după ce va discuta cu membrii G-20 și cu alte instituții. „Am dori cu siguranță să adunăm toate aceste informații, să le studiem puțin, astfel încât membrii să le poată discuta și să sperăm că vom ajunge la un cadru sau la o procedură standard de operare, astfel încât, la nivel global, țările să poată avea un cadru de reglementare bazat pe tehnologie”, a spus Sitharaman.

În ianuarie 2022, prim-ministrul indian Narendra Modi a făcut apel la grupuri care să se reunească la nivel mondial pentru a stabili cum să se ocupe de criptomonede și de provocările acestora. Mai târziu în același an, în iulie, ministrul de finanțe a declarat că nu poate exista o legislație cu privire la acestea fără o colaborare internațională în prealabil, reiterând totodată poziția confortabilă a RBI în fața parlamentului – interzicerea criptomonedelor în totalitate pentru a nu perturba stabilitatea economică.