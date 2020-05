Banda de alergat reprezinta o investitie ideala deoarece poti profita de beneficiile alergatului si mersului pentru sanatatea ta in confortul propriei locuinte. Articulatiile si genunchii tai iti vor multumi cu siguranta. Specialistii sustin ca persoanele care alearga cel putin patru ore pe saptamana traiesc cu trei ani mai mult decat cei care nu fac acest lucru. Iata care sunt caracteristicile la care trebuie sa fii atent atunci cand alegi o banda de alergat.Iata la ce aspecte trebuie sa ai grija atunci cand alegi o banda de alergat

Bugetul. Banii pe care vrei sa ii investesti sunt importanti pentru a sti ce tip de banda de alergat poti obtine. Pretul acestora variaza de la cateva sute de lei la cateva mii de lei. Insa, o banda de alergat ieftina ofera functionalitati restranse. Daca vrei sa ai parte de un antrenament cu adevarat eficient atunci ai nevoie de un model mai modern, implicit mai scump cu o roata de inertie.

Spatiul disponibil. Este in egala masura esential sa masori spatiul in care urmeaza sa pui

banda de alergat pentru a nu intampina niciun fel de problema dupa achizitie. Majoritatea persoanelor dispun de un apartament de dimensiuni reduse. In aceste conditii este important sa gasesti un model cu dimensiuni adaptate. In plus, exista benzi de alergat care ofera posibilitatea de pliere odata sedinta incheiata.

Suprafata de alergare. Cu cat mergi/alergi mai rapid, cu atat pasii sunt mai mari. Suprafata de alergare trebuie deci sa fie adaptata practicii tale. Pentru a merge in jur de 1km/h si 6km/h, o suprafata de 100cmX 40 cm poate fi suficienta. Pentru a face jogging intre 6km/h si 8km/h, o suprafata de alergare de 120cmX40cm ofera confortul dorit.

Puterea motorului. Motorul depinde de utilizarea dorita. Cu cat vrei sa alergi mai repede, cu atat puterea motorului trebuie sa fie mai ridicata. Aceasta putere este in egala masura legata de greutatea maxima a utilizatorului anuntata pentru produs. Un motor cu o putere adaptata utilizarii va prelungi durata de viata a aparatului. Primul element de sttudiat este puterea motorului continuu. Al doilea element este puterea de varf (puterea disponibila spre exemplu intr-o faza de accelerare).

Amortizarea. O banda de alergat buna trebuie sa fie dotata cu un sistem de amortizare. Acest sistem are rolul de a reduce socurile prin care trec genunchii si articulatiile in timpul unei sedinte de sport.

Inclinarea. Perfect pentru lucrarea gambelor, sistemul de inclinare permite varierea practicii. Muschii din partea inferioara a corpului (fesieri, coapse) sunt solicitati mai mult si pierderea caloriilor este accelerata (de patru ori mai mult pentru o inclinare de 20% spre exemplu). Exista doua tipuri de inclinare – cu inclinare manuala si inclinare automata.

Consola. Consola ofera informatii pretioase cu privire la practica efectuata – viteza, distanta parcursa, timp, calorii arse. In functie de model, frecventa cardiaca este si ea prezenta. Concentreaza-te asupra diferitelor programe propuse care permit evaluarea performantelor si progresul, compatibilitatea (coaching sau MP3) si facilitatea de citire a informatiilor.

Greutatea maxima. In functie de model, aceasta poate varia de la 100 kilograme la 150 de kilograme.