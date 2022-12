Designerii de interior folosesc, din ce in ce mai mult, sisteme de iluminat tip banda LED in cadrul proiectelor de decoratiuni interioare.

Designerii de interior folosesc, din ce in ce mai mult, sisteme de iluminat tip banda LED in cadrul proiectelor de decoratiuni interioare. Acest lucru se datoreaza faptului ca ele au un design modern si sunt foarte usor de integrat in orice tip de spatiu. De asemenea, o banda LED are o durata mai mare de viata dar un consum de energie redus ceea ce, pe termen mediu, permite realizarea unei economii.

Exista mai multe tipuri de benzi LED: banda LED clasica si banda LED RGB. Cea din urma este dotata cu trei diode colorate: rosu, albastru si verde. Este considerata o versiune mai nonconformista a benzii LED clasice si ofera avantajul unui iluminat color.

Un alt motiv pentru care designerii folosesc banda LED este instalarea foarte usoara. Este nevoie doar de un transformator si de un controler pentru a se realiza configuratia dorita. De asemenea, exista si modele de banda LED cu sistem autoadeziv ceea ce permite fixarea rapida pe diferite suprafete, chiar si pe canturi.

Prin urmare, oricine poate apela la aceste sisteme de iluminat LED pentru a realiza diferite proiecte interesante in propria locuinta.

Bucura-te de o atmosfera intima si relaxanta la tine in dormitor

Banda LED poate fi folosita in dormitor pentru a te ajuta sa conturezi o atmosfera intima, placuta, relaxanta. Este chiar ceea ce iti doresti, nu? Sunt multe locuri unde poti instala o banda LED: pe rafturile de langa pat, ori pe noptiere avand atat rol decorativ cat si util atunci cand vrei sa citesti, pe conturul de la tablia patului pentru a realiza o atmosfera romantica ori in jurul televizorului, cu scopul de a reduce agresivitatea luminii reci a ecranului asupra ochilor.

In functiei de stilul dormitorului tau ori de preferinte, poti opta pentru nuante calde si cu intensitate scazute atunci cand iti propui sa oferi o nota aparte incaperii sau, din contra, pentru nuante puternice daca vrei sa le folosesti si pentru iluminarea incaperii.

O alta idee interesanta este utilizarea sistemului cu banda LED daca ai un pot fara picioare, somiera fiind asezata direct pe podea. Astfel, ai posibilitatea de a amplasa sistemul in jurul patului, chiar la baza cadrului ori il poti ascunde sub marginile acestuia. Iti doresti o atmosfera romantica, pasionala sau una linistita, prietenoasa, eleganta? Indiferent de raspuns, vei gasi banda LED potrivita.

Bucura-te de o baie eleganta

Ti-au placut, intotdeauna, baile elegante pe care le vezi in filme. Poti si tu sa te bucuri de una chiar la tine acasa. Tot ce trebuie sa faci este sa amplasezi o banda LED in jurul oglinzii, realizand un fel de chenar luminos in jurul acesteia. Poti opta pentru o lumina rece, care sa creasca si vizibilitatea, pentru o lumina calda, daca iti doresti o atmosfera prietenoasa ori pentru o banda LED RGB, in cazul in care vrei sa aduci o nota jucausa ori romantica. Posibilitatile sunt nenumarate si tin doar de imaginatia ta.

Pregateste-ti balconul pentru anotimpul cald

Zilele calde se apropie iar amenajarea balconului este un proiect important. Si in acest caz apeleaza, cu incredere, la ajutorul sistemelor de iluminat cu banda LED. Ele te vor ajuta sa realizezi o atmosfera linistitoare si sa te poti relaxa dupa o zi aglomerata. Un avantaj il reprezinta faptul ca sunt autoadezive deci le poti lipi, cu usurinta, pe marginea inferioara a obiectelor de mobilier sau, daca ai mai mult spatiu la dispozitie, poti delimita diferite zone. Sa nu mai spunem cat de bine arata o banda LED cu care poti realiza o anumita forma pe perete. Nici daca ai doar un balcon micut nu este o problema. Fixeaza banda LED pe marginea de jos a zidariei si vei obtine efectul dorit.