Bate la usa mea / Sen Çal Kapimi – Toate episoadele in romana (serial turcesc)

Bate la ușa mea sau Sen Çal Kapimi este un serial turcesc de comedie romantică care a devenit unul dintre cele mai populare emisiuni de televiziune turcești. Popularitatea sa a crescut atât la televizor, cât și pe rețelele de socializare. Din punct de vedere comercial, serialul este unul dintre cele mai de succes seriale de televiziune turcești, având chiar mai mult de 1,7 milioane de urmăritori pe Instagram.

Acesta a fost lăudat pentru prezentarea unei povești de dragoste realiste și ușor de înțeles. Accentul pus de serial pe problemele sociale a fost, de asemenea, lăudat și este unul dintre puținele show-uri de televiziune turcești care abordează subiecte precum diferențele de clasă și sărăcia.

Despre ce este vorba în serialul turcesc Bate la usa mea?

Serialul turcesc Bate la usa mea / Sen Çal Kapımı este o poveste despre dragoste, suferință și a doua șansă. Personajul principal, Eda, este o tânără care și-a pierdut părinții și duce o viață modestă alături de mătușa ei. În ciuda circumstanțelor sale dificile, Eda este hotărâtă să obțină o educație cât mai bună și astfel a primit o bursă pentru a studia în Italia. Serkan Bolat, unul dintre partenerii organizației de acordare a bursei, este imediat atras de Eda. Cu toate acestea, el se luptă, de asemenea, cu propriile sale probleme, inclusiv o relație tensionată cu prietena sa de lungă durată, Selin, și durerea pierderii fratelui său într-un accident. Pe măsură ce Eda și Serkan ajung să se cunoască mai bine, încep să își vindece reciproc rănile și descoperă că au mai multe în comun decât și-ar fi putut imagina vreodată.

Bate la usa mea – Trailer YouTube

Gen: Romantism, Comedie

Episoade: 52

Perioadă de difuzare: 8 iulie 2020 – 8 septembrie 2021

Studio producție: MF Yapim

Regizor: Altan Donmez

Scenarist: Ayse Uner Kutlu

Locație filmare: Zeytinburnu, Istanbul

Bate la usa mea episodul 1

Când Eda Yildiz a fost prima din clasa ei la universitate, a câștigat o bursă pentru a studia în străinătate în ultimul an. Cu toate acestea, când bursa s-a oprit brusc în ultimul moment, viața Edei s-a destrămat. Universitatea a exmatriculat-o și a rămas doar o absolventă de liceu. Disperată, timp de luni de zile a încercat fără succes să ia legătura cu Serkan Bolat – bărbatul care îi tăiase bursa. Ca să se descurce, Eda a început să lucreze în florăria mătușii sale, până când, într-o zi… a aflat unde ar fi Serkan și l-a confruntat direct.

Bate la usa mea episodul 2

Deși se afla în mijlocul unui discurs important, Serkan a fost întrerupt când Eda l-a sărutat în fața unor ochi curioși. Acum el trebuie să-și salveze prestigiul și reputația, în timp ce Eda încearcă să-și corecteze greșeala. Soluția este următoarea: se vor preface că sunt logodiți timp de două luni, astfel încât reputația lui să fie salvată, iar în al doilea rând, ea va avea și taxele școlare plătite de el. Există o singură problemă cu acest plan: să-și convingă familia și prietenii că sunt brusc îndrăgostiți până peste cap unul de celălalt.

Bate la usa mea episodul 3

Petrecerea de logodnă a lui Serkan Bolat și Eda Yildiz este în plină desfășurare, dar vestea fericită vine ca o bombă pentru ceilalți. Toată lumea este interesată să afle despre Eda, femeia care l-a captivat pe Serkan Bolat. Se întreabă: ce fel de persoană este ea? Cu ce se ocupă? Unde a mers la școală? În noua ei lume construită în jurul unei minciuni, Eda se simte izolată de toată lumea. Între timp, Serkan nu se poate gândi decât la compania sa, deoarece crede că Kaan Karadağ ar putea plănui ceva lipsit de etică.

Bate la usa mea episodul 4

Eda leșină din cauza stresului după ce primește trei apeluri telefonice, aterizând în brațele lui Serkan. Lucrurile par un pic mai serioase de data aceasta, deoarece Selin și Ferit o invită la „casa” lor. Dar nu există o casă – ei doar locuiesc împreună. Eda începe să intre în panică din cauza pregătirii necesare și a timpului scurt, dar Serkan nu se gândește decât la muncă. Prietenii ei îl prind în flagrant cu Selin mâncând în oraș și ei sunt siguri că acesta are o aventură.

Bate la usa mea episodul 5

Echipa care se îndreaptă spre Antalya pentru a semna un contract important va avea parte de o surpriză. Ambii investitori trebuie să semneze, dar nu vor să vină împreună pentru că trec printr-un divorț. Depinde de Serkan și Eda să îi aducă împreună. În timpul magic petrecut împreună în Antalya, Eda și Serkan se apropie unul de altul mai mult ca niciodată. Între timp, Kaan Karadag va crea o nouă criză care va fi un test pentru Eda. Riscul pe care și-l asumă pentru a-l salva pe Serkan o va face să-și dea seama de sentimentele pe care le are pentru el.

Bate la usa mea episodul 6

Serkan a salvat-o pe Eda de paparazzi și, deși va primi un premiu pentru numărul său, vorbește cu Selin și lucrează de luni de zile la un contract, relația lor pare să fi căpătat acum o altă dimensiune pentru Eda. Cu toate acestea, a doua zi, Serkan Bolat dispare fără preaviz sau explicații. Când Eda află acest lucru, înnebunește de îngrijorare – dar nu înainte ca Selin să devină extrem de fericită în absența lui. În timp ce el este plecat, Eda îi promite unui client important că va finaliza proiectul lor în ceea ce pare un timp imposibil.

Bate la usa mea episodul 7

Serkan Bolat împărtășește pentru prima dată un secret special cu Eda, iar aceasta se întoarce acasă sub vraja lui. Ayfer observă ochii strălucitori ai Edei și se întreabă dacă fiica ei este îndrăgostită. Eda însăși este foarte speriată că s-a îndrăgostit de Serkan, dar îi este greu să stea departe de el. A doua zi este ziua lui de naștere, pe care urăște să o sărbătorească, conform zvonurilor petrecând-o cu Selin ca de obicei.

Bate la usa mea episodul 8

Serkan a acuzat-o pe Eda de furtul proiectului. Însă, aceasta s-a supărat și i-a spus: „Nu-mi vei mai vedea fața din nou”. Acum, Serkan trebuie să se obișnuiască să fie fără Eda. Eda îi va dovedi nevinovăția lui Serkan, pentru că acesta i-a pus la îndoială integritatea. Serkan este incapabil să îi spună „întoarce-te” Edei din cauza mândriei sale. Ferit începe să o empatizeze pe Selin, care este extrem de fericită de vestea despărțirii lui Serkan și Eda. Semnalele de pericol sună și pentru Ferit. Între timp, se dovedește că Serkan poate rezolva o urgență legată de brevetul de design doar cu ajutorul Edei.

Bate la usa mea episodul 9

După ce Eda își dovedește nevinovăția în fața lui Serkan, aceasta dispare, iar el trebuie să o caute peste tot. Când în sfârșit o găsește, ea nu este interesată să vorbească cu el – așa că de data asta EL îi pune cătușele! Dar când în sfârșit sunt forțați să petreacă o noapte lungă împreună, lucrurile încep să se schimbe între ei…

Bate la usa mea episodul 10

Serkan și Eda Se resemnează din ce în ce mai mult față de logodna dintre Selin și Ferit, iar Ferit începe să-și asume mai multe responsabilități în afacerea familiei. Confruntându-se cu aceste evenimente, Serkan începe să comploteze pentru a scăpa cât mai repede de Ferit. Între timp, ambele cupluri ajung să petreacă mult mai mult timp împreună datorită minciunii sfruntate a Edei despre o căsătorie iminentă între ea și Serkan. Ayfer și Aydan au reacții drastic diferite la aflarea celor două logodne. Cu toate acestea, Serkan devine din ce în ce mai obsedat de a se asigura că Eda nu iese din viața lui – deși el rămâne convins că nu o suportă.

Bate la usa mea episodul 11

Selin îi spune lui Serkan că, dacă mai există vreo speranță ca ea să fie cu el, îl va părăsi pe Ferit. Eda aude acest lucru și presupune că Serkan va spune da, dar el este sigur că Eda nu îl dorește. Acest lucru o determină pe Eda să decidă să scape de Serkan cât mai repede posibil și să-și refacă viața, aplicând din nou pentru bursă. Între timp, Ayfer află de contractul de logodnă dintre Selin și Serkan; Ayfer știe și despre dragostea Edei pentru Selin. Din nefericire, lucrurile nu merg bine în florărie din punct de vedere financiar, așa că Ayfer se chinuie să plătească datoriile.

Bate la usa mea episodul 12

Serkan și-a mărturisit în sfârșit dragostea față de Eda, dar acum este rândul ei. Să-și mărturisească sentimentele nu va fi ușor pentru Eda, după tot ce s-a întâmplat, așa că Serkan va trebui să se străduiască. Așteaptă cu răbdare să audă acele cuvinte magice din partea ei. Mai este și problema ascunderii relației lor de familii… Ayfer a descoperit contractul, așa că Eda nu-i poate spune că se întâlnește cu Serkan. La insistențele Edei, el acceptă și să nu se întâlnească cu nimeni altcineva și nici să nu spună public despre relația lor; în schimb, vor merge în multe aventuri în timp ce vor fi în secret un cuplu…

Bate la usa mea episodul 13

Selin a transferat o parte din acțiunile pe care le deținea în holding către logodnicul ei, Efe Akman, dar s-au despărțit înainte ca el să le poată ceda. Serkan trebuie să lupte pentru a recupera acțiunile de la el. Alptekin încearcă să îi explice situația fiului său, dar sănătatea acestuia este șubredă. Serkan este pus în fața unor mari dileme atât în viața profesională, cât și în cea privată.

Bate la usa mea episodul 14

Când Eda le spune mătușii și prietenilor ei că Serkan o însoțește în Italia, toți se bucură pentru ea. Eda este îndrăgostită și, evident, încântată de călătorie. Ceea ce nu-și dau seama, însă, este că Serkan abia acum a aflat despre legătura dintre familia lui și cea a Edei. El spune: „Aceasta este responsabilitatea mea acum, nimic nu mă poate despărți de Eda” și merge împotriva dorințelor familiei sale. Tot ce vrea să facă este să fie mai aproape de Eda în acest moment, dar pentru că nu este la serviciu, proiectele sunt perturbate , Layla o ia razna cu telefoanele, iar la birou este panică. Serkan va înnebuni când va afla că Efe o ajută pe Selin și vrea să rezolve situația. Pentru a crea o oportunitate de consolidare a spiritului de echipă, Efe organizează o cină distractivă cu jocuri la care toată lumea se poate întrece. Serkan vrea să-i arate Edei cât de loial este spunându-i adevărul dar nu va fi ușor.

Bate la usa mea episodul 15

Eda are inima frântă atunci când Serkan pune capăt relației cu ea. Ea decide să își termine studiile în Italia, așa cum plănuise inițial. Dar, în cele din urmă, descoperă că acest lucru a fost aranjat de bunicii și mătușa ei fără să-i spună. După ce Eda o confruntă pe mătușa ei, ea jură să nu mai lase pe nimeni să ia decizii pentru ea. Când Efe află că Eda nu va lucra din această cauză, îi oferă vechiul său loc de muncă înapoi cu condiția ca ea să nu aibă niciun fel de interacțiuni sau relații cu Serkan Bolat cât timp este angajată acolo. La început, Eda crede că a-l vedea în fiecare zi la serviciu va fi prea dificil, dar… apoi își amintește de decizia ei: își va stabili propriul curs în viață, în ciuda tuturor lucrurilor. Așa că acceptă oferta lui Efe.

Bate la usa mea episodul 16

Serkan se emoționează când dă peste Eda în camping. Răspunsul său atent și afectuos stârnește interesul Edei. Ea începe să se întrebe dacă nu cumva alegerea lui Serkan de a se despărți de ea este mai mult decât pare. După ce se rănește la cap într-o căzătură în timpul unei drumeții, rămâne trează până dimineață. Serkan o duce înapoi la casa lui de vară pentru ca ei să petreacă timp împreună până la venirea zorilor. În ceea ce-l privește pe Serkan, acesta încearcă fără succes să se obișnuiască să se despartă de Eda, încercând în același timp să nu ignore faptul că Efe și Eda se întâlnesc acum una cu cealaltă.

Bate la usa mea episodul 17

Efe încearcă să câștige încrederea lui Serkan, aducând una dintre cele mai bogate familii din Turcia în cadrul exploatației ca și client. Familia are intenții nefaste și vrea doar să se familiarizeze cu compania înainte de a-i încredința proiecte mai mari. Eda și Serkan sunt însărcinați cu renovarea casei și se împrietenesc cu Emre și Aslı, proprietarii. Lucrurile iau o întorsătură neașteptată atunci când Aslı îi împărtășește Edei un secret special. Serkan și Eda încep o călătorie dulceagă care duce în cele din urmă la multe certuri. Serkan este convins că Eda este însărcinată, dar tăcerea ei în această privință îl scoate din minți. Pe de o parte, o iubește profund; pe de altă parte, faptul că nu poate fi aproape de ea îi ruinează toată afecțiune pe care i-o poartă.

Bate la usa mea episodul 18

Toată lumea îl învinovățește pe Serkan pentru prăbușirea acoperișului, deși a fost un accident. Eda este singura care crede în el și știe că nu ar face niciodată intenționat o astfel de greșeală. În timp ce Serkan încearcă să repare pagubele fizice provocate de prăbușire, Eda își propune să îi dovedească nevinovăția. Serkan plănuiește să se mute, Aydan este foarte tristă din această cauză, dar Eda vine cu un plan măreț pentru a o înveseli.

Bate la usa mea episodul 19

Discuțiile recente dintre Eda și Serkan s-au încheiat cu Eda spunându-i lui Serkan că acum se va vedea cu alte persoane. Această veste l-a făcut pe Serkan să se simtă resemnat și prins în capcană. El simte că plătește pentru greșeala tatălui său și crede că Eda îi va scăpa din mână pentru totdeauna. Floarea care a ajuns la Eda de la un bărbat misterios este sarea pe rană. Așa că Serkan se duce după ea pentru a vorbi despre ceea ce s-a întâmplat cu atâția ani în urmă – accidentul care i-a ucis părinți. Ceea ce Serkan vrea să-i spună Edei este destul de dificil, iar modul în care le-a aflat este de asemenea important. Serkan vrea să creeze un mediu în care să poată fi singuri și să vorbească mult timp, unde nimeni nu îi va deranja.

Bate la usa mea episodul 20

Serkan o informează pe Eda că Alptekin îi pare rău de accidentul care a dus la moartea părinților Edei. Serkan o părăsește apoi pentru că nu poate face față greutății acestei vești… Eda se duce să vorbească ea însăși cu Alptekin. Șeful firmei de subcontractare își ispășește pedeapsa, dar ce se întâmplă cu persoana responsabilă de tot? Edashe se îndepărtează de tot și pleacă cu fetele. Cu toate acestea, în tot acest timp, Serkando nu iese din casă, nu vede pe nimeni și nu se concentrează pe nimic din ceea ce se întâmplă în jurul său. Ambii îndrăgostiți se retrag în propriile lumi și se gândesc la ce ar trebui să facă în continuare. Eda se întoarce în oraș, așa că Serkan încearcă să vorbească cu ea. Eda știe că nu este responsabilitatea lui, dar preferă să plece decât să înfrunte problema.

Bate la usa mea episodul 21

Eda le spune prietenilor ei că nu va mai avea niciodată încredere în Serkan, acesta îi spune lui Engin că nu va renunța niciodată la încercarea de a-i câștiga iertarea. A doua zi, când Eda merge la serviciu, i se oferă șansa de a fi imaginea viitoarei campanii a Asociației İnci Gülüșlü Kızlar – o ofertă făcută și lui Serkan. Fără ezitare, el o refuză, deși mai târziu află că Eda a fost de acord să participe la aceeași ședință foto de campanie. După ce află secretul lui Alptekin, Ayfer se duce să-l confrunte și se trezește într-o situație pe care nu a anticipat-o niciodată. Acum ea trebuie să-l ajute pe Aydan, în timp ce Serkan caută o modalitate de a se alătura campaniei pe care o refuzase anterior, dar numai pentru a putea fi lângă Eda. În același timp, Aydan își formulează propriul plan pentru a-i reuni pe Serkan și pe Eda; dar totul este dat peste cap.

Bate la usa mea episodul 22

După o seară romantică, Serkan și Eda primesc un telefon urgent de la Selin. Selin este supărată și are cu totul alte planuri. După ce află mai multe, Serkan vine la Eda cu o cerere foarte diferită. Eda nu are de ales decât să o accepte. Între timp, cineva nou intră în viețile lor și îi face pe toți să se simtă confuzi și să se îndoiască de ei înșiși și de ceea ce cred. Ar trebui să te schimbi pentru persoana pe care o iubești? Este în regulă să îi forțezi să se schimbe dacă îi iubești cu adevărat? După ce ia această decizie, Aydan alege o cale cu totul nouă, cu sprijinul prietenilor săi. Deși ar prefera să nu o facă, Ayfer trebuie să îl însoțească pe Aydan în această călătorie. Ei își sărbătoresc victoria cu o surprinzătoare cerere în căsătorie. Eda își dă seama că este rândul ei să acționeze după ce simte că a fost nedreaptă cu Serkan.

Bate la usa mea episodul 23

Balca, noul director de relații publice, începe să îl urmărească pe Serkan atunci când presupune că acesta este adevărata ei iubire. Chiar dacă Serkan nu manifestă niciun interes față de Balca, Eda este convinsă că ea îl urmărește. Pentru a-și da seama dacă există cu adevărat vreun interes între ei, amândoi iau diverse măsuri – inclusiv să facă un pariu. Între timp, prietenii Edei sunt ocupați să încerce să-l prindă din urmă pe Balca. În timp ce lucrează pentru o firmă de licitații, Balca îi întinde o capcană lui Eda. Fără să știe că lucrează de fapt pentru bunica ei, Eda face câteva pregătiri pentru partenerul secret al șefei sale. Rezultatul licitației și venirea bunicii Edei în viața lor în aceeași zi vor fi amândouă mari surprize pentru Serkan și Eda.

Bate la usa mea episodul 24

Eda nu a căzut în capcana lui Balca în legătură cu licitația; totuși, apariția lui Semiha Hanım, îi zdruncină încrederea lui Serkan. Serkan părăsește imediat compania. Eda îl urmează și încearcă să-i spună că până în acel moment nu cunoștea identitatea parteneruluisecret. Profitând de circumstanțe, Semiha Hanım declară starea de urgență în lorAbsența îi oferă ocazia de a se declara șefă-șefă… Următoarea ei oprire este casa lui Ayfer și Edascal unde locuiesc în prezent. Eda găsește în sfârșit o modalitate de a-l face pe Serkan să asculte. Amândoi sunt de acord că relația lor se duce la vale și Serkan vrea să o ia de la capăt odată cu noul an. Deși Eda vrea să-și lase bunica pentru ceea ce ține de trecut, bunica ei a avut un impact ca o bombă în mijlocul vieții ei. Vor putea oare să o ia de la capăt?

Bate la usa mea episodul 25

Petrecerea de Revelion este distrusă de reținerea lui Serkan. Unii oameni sunt triști la aflarea veștii că își va petrece primele ore ale noului an în închisoare, dar alții sunt fericiți. Cu toate acestea, Semiha Hanım o înfruntă pe Eda atunci când aceasta încearcă să se întâlnească cu Serkan pentru cinci minute. Ea este supărată pentru că Eda a relatat nefondat despreSerkan își mărturisește dragostea pentru ea în timpul unui discurs . Acum, Eda trebuie să aleagă între amenințările bunicii sale și dragostea ei pentru Serkan. Frumosul și tânărul prinț arab Seymen – care este și un om de afaceri bogat – se alătură Artlife Architecture, spre surprinderea tuturor. Persoana responsabilă de angajarea lui, Semiha Hanım, are alte planuri pentru companie pe care este nerăbdătoare să le pună în aplicare. Pentru a sărbători această nouă relație de lucru, prințul Seymen se întâlnește într-o seară la cină cu Semiha Hanım, precum și cu Eda și Serkan. Totuși, în urma acestei mese va fi dezvăluit un mare secret.

Bate la usa mea episodul 26

Se descoperă că soția pierdută a prințului Seymen arată exact ca Eda, lăsându-i atât pe ea, cât și pe Serkan nedumeriți. Cu toate acestea, Serkan nu tolerează ușor acest lucru, iar relația lor primește o lovitură atunci când descoperă o fotografie care îi aduce mai multe întrebări decât răspunsuri. Între timp, prințul Seymen este gata să facă orice pentru a o avea pe Eda – care arată exact ca fosta lui soție – sub controlul său. Semiha Hanım și Balca, care îl ajutau în secret pe prinț în companie încă de la început, îi dau o mână de ajutor în tăcere când lucrurile încep să scape de sub control. Neștiind de motivele ascunse, Eda și Serkan vor întreprinde acțiuni care, fără să vrea, vor duce la suferință și gelozie. În cele din urmă, tensiunea dintre ei culminează cu o mare explozie. Declanșarea acestui eveniment este ceva ce niciunul dintre ei nu a prevăzut, iar rezultatul este că viețile celor doi sunt date peste cap.

Bate la usa mea episodul 27

Serkan a fost surprins și fericit de propunerea Edei. Cu toate că acceptă oferta, mai este ceva de lucru. Decizia Edei și a lui Serkan de a se căsători este întâmpinată cu entuziasm printre prietenii lor. Pe de altă parte, Aydan și Ayfer sunt sceptici cu privire la această decizie. În timp ce Eda și Serkan se gândesc cum să îi convingă, Melo vine cu o sugestie. Curajul lui Eda o prinde din nou pe Semiha Hanım cu garda jos. În fața acestei decizii luate de nepoata ei, în ciuda ei și a amenințărilor, are un alt plan. Eda și Serkan încep imediat să se pregătească de căsătorie, dar ceremonia de cerere în căsătorie și noaptea de henna vor fi un proces provocator pentru toate personajele noastre.

Bate la usa mea episodul 28

Cei de la henna nu-i descurajează pe Eda și Serkan. Dar pentru doamna Semiha, acest lucru schimbă lucrurile. În timp ce Eda și Serkan sunt ocupați cu pregătirile pentru nunta lor, Serkan încearcă să pună lucrurile în mișcare fără întârziere. Cu toate acestea, Aydan și Ayfer, care vor să dea o mână de ajutor, încep să le îngreuneze situația celor doi cu organizatorul de nunți. Diferențele dintre familii, pe de o parte, și pregătirile pe termen scurt, pe de altă parte, creează tensiuni între Eda și Serkan. Băieții pleacă într-o vacanță a burlacilor, iar fetele se supără. Ele decid să le facă o surpriză. Între timp, Eda și Serkan se distrează fără să fie conștienți de problemele care pot fi cauzate de problemele de afaceri trecute cu vederea și blocate în compania lor.

Bate la usa mea episodul 29

Toți cei prezenți la nuntă sunt stupefiați și speriați când află că avionul în care se afla Serkan s-a prăbușit. Cu toții încep să aștepte vești de la el, dar nu primesc niciuna. Absența lui Serkan lasă răni adânci în viețile tuturor, în special în cea a Edei. Prietenii și colegii săi încearcă să o sprijine cât pot de bine, păstrându-și în același timp propria intimitate și continuând să lucreze la Artlife Architecture fără întrerupere. În cele din urmă, după ceea ce pare a fi o veșnicie, Serkan se întoarce – cu cineva pe care îl cunoaște în spate. E sănătos, dar s-au schimbat multe în viața lui de-a lungul anilor. Aceste schimbări o zguduie pe Eda până în măduva oaselor. În timp ce oamenii sunt șocați, Eda este hotărâtă să reziste acestei schimbări.

Bate la usa mea episodul 30

Cererea în căsătorie a lui Serkan către Selin a fost un mare șoc pentru toată lumea, mai ales pentru Eda. Când a aflat, Eda și-a reconsiderat decizia după această evoluție a circumstanțelor. În aceste zile, când Eda are cea mai mare nevoie de sprijin, Deniz îi va fi alături. Serkan va începe să pună întrebări despre Eda, în timp ce încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat în acel an de care nu-și amintește. Ayfer și Alex sunt reticenți în a-și dezvălui relația. Faptul că o are pe Selin în preajmă îi zdruncină rapid atât pe Eda, cât și pe Ceren. Melo își face partea ei pentru a-și ajuta prietenii, dar sunt unele lucruri în privința cărora nu poate face nimic. Toate acestea provoacă multă tensiune în relațiile dintre Eda și Serkan, dar și între prietenii ei.

Bate la usa mea episodul 31

Anunțul de căsătorie al Edei îi șochează pe toți, dar cu toții sunt încântați. Selin este și ea fericită de acest lucru. Jocul este în desfășurare pentru Eda. Cu orice preț, ea îl va face pe Serkan să se îndrăgostească din nou de ea, în timp ce el își continuă drumul neștiutor. Dar Eda întâmpină o surpriză care i-ar putea afecta planul.

Bate la usa mea episodul 32

Eda cade în jocul lui Deniz și stabilește o dată de nuntă mai devreme. Serkan, care nu este la curent cu toate detaliile, se simte foarte incomodat de acțiunile Edei. Sirenele geloziei încep să sune pentru el. În timp ce această gelozie îl aduce pas cu pas mai aproape de Eda, Selin nu vrea să-l piardă în favoarea ei și își unește în schimb forțele cu Deniz pentru a întoarce acest joc în avantajul lor. Cum va reuși Eda să iasă din această situație? Și se va îndrăgosti Serkan din nou de ea?

Bate la usa mea episodul 33

În timp ce Eda și Serkan dorm adânc, sunt descoperiți de Selin și Deniz. Selin nu are de gând să renunțe la Serkan sub nicio formă. După acea noapte, Serkan începe să se îndoiască de sentimentele sale pentru Eda. Și în ciuda a tot ce se întâmplă, Eda nu renunță la dragostea ei; ea continuă prefăcătoria… Serkan alege să se bazeze pe inima sa, care îl duce înapoi la Eda…, cu întrebări care îi trec prin minte.

Bate la usa mea episodul 34

Eda îl sărută pe Serkan cu speranța că acesta își va aminti totul. Când îl întreabă de ce a făcut ceea ce a făcut, răspunsul lui o înfurie. Mișcarea lui agravează jocul amoros dintre ei. Cine va câștiga acest joc al iubirii?

Bate la usa mea episodul 35

Acesta este sfârșitul drumului pentru Eda. Serkan se va așeza la masa de nuntă cu Deniz, riscând totul. Tot ce-și dorește Eda este ca Serkan să revină la vechea lui personalitate, dar el rămâne foarte confuz. În timp ce ea continuă să se joace, el încearcă, de asemenea, să-și rezolve sentimentele. Aydan și Ayfer pun la cale un plan de întâlnire în locul căsătoriei dintre Eda și Serkan pentru a încerca să reaprindă relația foștilor îndrăgostiți. Va sfârși această reuniune prin a-i reda lui Serkan amintirile?

Bate la usa mea episodul 36

Eda este fericită să se reunească cu Serkan, chiar dacă mariajul lor nu este real. Cu toate acestea, ea își va anula căsătoria cu Deniz și își va continua dragostea cu Serkan. Dragostea lui Deniz pentru Eda învinge totul în cele din urmă și dispare. Oare îl vor găsi Eda și Serkan?

Bate la usa mea episodul 37

După ce Eda află despre sarcina lui Selin, decide să îl părăsească pe Serkan. Cu toate acestea, el este șocat și confuz de reacția ei și încearcă să lupte pentru relația lor. Între timp, Eda începe să cerceteze dacă Selin este într-adevăr însărcinată sau dacă totul este doar un joc.

Bate la usa mea episodul 38

Reîntâlnirea dintre Eda și Serkan la aeroport declanșează o serie de evenimente care le vor schimba viețile pentru totdeauna. Cu Selin hotărâtă să lupte pentru ceea ce-și dorește, Serkan este forțat să ia decizii radicale în ceea ce privește propria viață. Aceste alegeri îi lasă pe toți cei din jurul lui uimiți, dar le pot oferi Edei și lui Serkan șansa de care au nevoie pentru a o lua de la capăt.

Bate la usa mea episodul 39

Chiar dacă Eda și Serkan au avut câteva întâlniri periculoase, ei continuă să își încerce norocul. Serkan, care vrea să profite la maximum de viața lui fără să se concentreze asupra bolii sale, s-a schimbat vizibil – deși nimeni nu știe de ce este diferit. Cei doi trăiesc un stil de viață unic în caravanele lor galbene. Alegerile surprinzătoare ale lui Serkan o fac pe Eda să fie confuză. Ea nu își dă seama de potențialul pericol care i-ar putea ieși în cale în timp ce se bucură de viața alături de bărbatul pe care îl iubește în caravana lor de vis.

Bate la usa mea episodul 40

Eda și Serkan se reîntâlnesc la ani buni după despărțire. Deși se iubesc în continuare la fel de mult ca în prima zi, anii de despărțire au schimbat lucrurile. În timp ce dragostea continuă să le bată la ușă, Eda are un mare secret pe care îl ascunde de Serkan.

Bate la usa mea episodul 41

Pe măsură ce timpul trece și se face lumină, conversația lui Eda cu Serkan despre Kiraz continuă. Cu toate acestea, acum și alții află marele secret al Edei. Deși ea încearcă să stea deoparte, după atâția ani, Serkan va face tot ce-i stă în putință pentru a o recuceri.

Bate la usa mea episodul 42

În timp ce Serkan încearcă să o recucerească pe Eda, acesteia îi este greu să își țină ascunse sentimentele. Începe să observe relația dintre el și Kiraz și se întreabă dacă nu cumva el este tatăl ei. Cu toate acestea, Aydan și Engin descoperă adevărul înainte ca ea să aibă ocazia să i-l spună. Cine va fi cel care îi va da vestea lui Serkan?

Bate la usa mea episodul 43

Când Serkan află că Kiraz este de fapt fiica lui, nu este sigur că este pregătit să fie un tată pentru ea. Decizia lui sfârșește prin a-i provoca Edei multă durere și furie. De ziua de naștere a lui Kiraz, aceasta dispare brusc fără urmă. Chiar dacă toată lumea s-a mobilizat pentru a încerca să o găsească, nu au avut noroc. Eda începe să se îngrijoreze că s-ar fi putut întâmpla ceva rău cu Kiraz, dar unde ar putea fi ea cu adevărat?

Bate la usa mea episodul 44

Serkan este pregătit să fie tată, dar nu știe cum să o facă. Pe de o parte, el petrece cât mai mult timp posibil cu fiica sa și caută să își îmbunătățească relația cu ea, învățând în același timp despre dificultățile paternității. Dar, pe de altă parte, încă mai are sentimente pentru Eda – lucru care îi devine din ce în ce mai greu de ignorat atunci când îi descoperă camera secretă… Între timp, Ayfer și Aydan cer custodia nepoatei lor, fără să știe ce se întâmplă între Serkan și Eda. Dar lucrurile nu vor merge așa cum a plănuit nimeni…

Bate la usa mea episodul 45

Eda, Serkan și Kiraz locuiesc împreună de ceva timp. Cu toate acestea, Serkan este hotărât să facă relația permanentă. Deși Eda spune că la început a fost de acord să trăiască împreună de dragul lui Kiraz, încet-încet se îndrăgostește și ea de el. În timp ce ambele părți se străduiesc să fie o familie, apare o surpriză neașteptată. Dar acest lucru nu face decât să-i apropie mai mult în cele din urmă.

Bate la usa mea episodul 46

Eda și Serkan trebuie să pară un cuplu fericit pentru a-l trimite pe Kiraz la o școală bună. Marii rivali împotriva lor nu sunt alții decât Engin și Pırıl. La finalul acestei mari bătălii, dragostea învinge. Serkan și Eda înlătură toate granițele dintre ei…

Bate la usa mea episodul 47

Serkan plănuiește să o ceară în căsătorie pe Eda, dar lucrurile se complică atunci când toată lumea din companie și din familia sa află. În timp ce face pregătirile, el încearcă, de asemenea, să o ascundă de ochii lumii. Și o neînțelegere urmează altei neînțelegeri. Între timp, Serkan refuză cu furie să se întâlnească cu Kemal – despre care a aflat recent că este tatăl său – dar Kiraz are propriile planuri secrete pentru a-i aduce împreună.

Bate la usa mea episodul 48

Serkan și Eda se căsătoresc în sfârșit, ceea ce (Eda) spera că va aduce fericirea. Dar, în schimb, sacrificiile mai mari vin odată cu dragostea. Fără ca Serkan să știe, compania pentru care lucrează se duce la fund și, în timp ce face tot posibilul să o salveze.

Bate la usa mea episodul 49

După ce își vinde titlurile de valoare din Artlife, Serkan alege să predea la universitate pentru a schimba ritmul. Deși, inițial, predarea este mai dificilă decât se anticipa. În plus, Serkan concluzionează în mod eronat că Eda a devenit apatică față de el pentru că și-a abandonat visul de a fi arhitect. Fără să știe amândoi, adevăratul motiv din spatele stării de epuizare și de continuă distragere a Edei este faptul că este însărcinată.

Bate la usa mea episodul 50

Când Serkan descoperă că Eda este însărcinată, lumea lui se schimbă. Dintr-o dată, toată atenția lui se concentrează pe asigurarea siguranței Edei și a copilului ei. Cu toate acestea, acest lucru va fi o provocare pentru amândoi, deoarece frica lui Serkan îl va face să se îngrijoreze în mod constant și să acționeze în moduri dificile, în timp ce Eda încearcă să ascundă sarcina de toată lumea, cu excepția lui – ceea ce duce la mai multă confuzie.

Bate la usa mea episodul 51

Sarcina Edei se află în luna a patra. În timp ce Serkan abia așteaptă să afle sexul copilului, Eda insistă să păstreze surpriza. Deși Serkan se preface că îi respectă dorința, în secret începe să plănuiască modalități de a afla de la Eda sexul copilului. Pentru Kiraz, acest lucru declanșează semnale de alarmă și de gelozie.

Bate la usa mea episodul 52

Eda și Serkan rămân blocați în timp ce încearcă să ajungă la cabană, iar Eda intră în curând în travaliu. Ea își dorește ca Serkan să le nască copilul chiar pe marginea drumului, dar el vrea să o ducă la spital. În timp ce sunt plecați, toți ceilalți se adună la spital din alte motive; cu toate acestea, povestea Edei și a lui Serkan nu este singura care are loc în acest timp.

Întrebări frecvente

Bate la usa mea cate episoade are? Serialul are un total de 52 de episoade. Doar primul sezon înseumează 39 de episoade, în timp ce al doilea sezon are 13. Așa că ia niște popcorn și pregătește-te să urmărești toată drama și romantismul pe care acest serial le are de oferit. Bate la usa mea pe ce program este? Poate fi urmărit pe mai multe platforme. În fiecare săptămână, noi episoade sunt difuzate pe postul de televiziune FOX. Alternativ, dacă ai ratat un episod sau vrei să urmărești sezoanele trecute, acestea pot fi găsite și pe YouTube! Bate la usa mea este pe Netflix? În timp ce catalogul vast al Netflix oferă telespectatorilor nenumărate opțiuni pentru următorul lor serial demn de a fi urmărit, serialul turcesc „Bate la usa mea” nu se încadrează, din păcate, în oferta platformei. Cu toate acestea, sperăm că Netflix va învăța să acorde acestei bijuterii ascunse lumina reflectoarelor pe care o merită.