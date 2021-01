Zilele pana la Batwoman sunt numărate pentru a reveni la televiziunea americană și, pentru a încălzi așteptările fanilor eroinei pentru debutul lui Javicia Leslie pe hârtie, The CW lansează deja noi teasere și imagini promoționale ale seriei. De această dată, rețeaua a lansat un nou poster pentru al doilea sezon, cu un nou look de la Ryan Wilder.

Noua imagine îl prezintă pe Ryan Wilder cu o coafură nouă și ținându-și masca în mâini, spre deosebire de fotografiile promoționale anterioare. Merită să ne amintim că recent a fost lansat un teaser al noului sezon, care arăta eroina în acțiune însoțită de stilata ei Batmobile.

Javicia Leslie a fost distribuită în august, când producția Batwoman a trebuit să găsească o nouă actriță în grabă după ce Ruby Rose a părăsit rolul cu un singur sezon și noile episoade erau deja la comandă. O descriere publicată arată că Ryan Wilder, noua eroină, „nu seamănă deloc cu Kate Kane” și a petrecut ani de zile pe străzile din Gotham, lucrând ca traficant de droguri.

Primul episod din al doilea sezon al Batwoman este intitulat Whatever Happened to Kate Kane? („Ce s-a întâmplat cu Kate Kane?”, În romana) și este programat să fie lansat pe 17 ianuarie pe The CW. În Romania, serialul ar putea fii prezentat pe canalele închise Warner Channel și HBO Plus, dar încă nu există informații despre debutul noilor episoade.

Sinopsisul oficial al noului sezon dezvăluie și noi dușmani, precum Safiyah, care va fi interpretat de actrița din seria Dominion Shivani Ghai și de membrii unei noi bande numită False Face Society. Acesta din urmă va avea un plan de distribuție a drogurilor periculos, în timp ce raufacatorul Safiyah va ajunge în orașul Gotham dorind răzbunare.

Batwoman îi are în rolurile principale pe Javicia Leslie, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Camrus Johnson, Dougray Scott și Nicole Kang. Pe lângă televiziune, primul sezon este disponibil și pe HBO Go.