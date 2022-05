Bitcoin: Bill Gates crede că criptomonedele nu au valoare

Bill Gates nu crede în viitorul Bitcoin și al criptomonedelor. Întrebat de un utilizator, fondatorul Microsoft a asigurat ferm că monedele digitale nu au nici cea mai mică valoare. Miliardari cunoscuți, precum Elon Musk și Tim Cook, au investit totuși în cripto-active.

La începutul lui mai 2022, piața criptomonedelor s-a prăbușit brusc. Căderea UST, stablecoin-ul Terra, a provocat o scădere bruscă a tuturor monedelor digitale de pe piață. Bitcoin, cea mai valoroasă criptomonedă din lume, a scăzut din nou sub pragul de 30.000 USD. Declinul a afectat, de asemenea, NFT-urile.

În acest context, se aud multe voci pentru a aborda ecosistemul criptomonedelor. În urmă cu câteva zile, Christine Lagarde, președintele Băncii Centrale Europene , a asigurat astfel că criptomonedele nu au nici cea mai mică valoare. Aceasta este departe de prima dată când oficialul a criticat dur lumea activelor digitale. Unii jucători din ecosistemul cripto s-au evidențiat și cu opinii puternice. Astfel, creatorul Dogecoin a acuzat 95% din cripto-active ca fiind escrocherii .

Bill Gates refuza sa cumpere criptomonede

Bill Gates, fondator al Microsoft, nu crede în potențialul criptomonedelor. Joi, 19 mai 2022, miliardarul s-a predat într-adevăr unor confidențe în timpul unei sesiuni AMA (Ask Me Anything) sau „Întreabă-mă ce vrei” pe rețeaua de socializare Reddit. El a dezvăluit mai întâi că nu folosește un Surface Duo 2, smartphone-ul pliabil al Microsoft, ci un Samsung Galaxy Z Fold 3.

Întrebat de un utilizator despre „Bitcoin și criptomonede”, Bill Gates a fost deosebit de reticent cu privire la această problemă. „Nu dețin niciunul. Îmi place să investesc în lucruri care au valoare” , a spus Bill Gates, considerând de la bun început că toate monedele digitale sunt fără valoare.

„Îmi place să investesc în lucruri care adaugă valoare. Valoarea companiilor se bazează pe cât de bine fac produse grozave. Valoarea criptomonedelor este exact ceea ce o altă persoană decide că altcineva va plăti pentru asta, așa că nu adaugă nimic societății ca și alte investiții”, spune Bill Gates, care se opune investiției în criptomonede . .

Elon Musk si Tim Cook nu sunt de acord cu Bill Gates

Opinia lui Bill Gates este similară cu cea a lui Warren Buffet, celebrul investitor american. În mod regulat, miliardarul arată cu degetul spre lumea criptomonedelor. „Unele lucruri au valoare și nu produc nimic tangibil. Puteți vinde un tablou drăguț care probabil are o anumită valoare. Dar, în general, activele trebuie să livreze ceva cuiva pentru a avea valoare”, a spus recent Warren Buffet, despre investitia în Bitcoin.

„Dacă îmi spui că ai toți bitcoinii din lume și mi-i oferi cu 25 de dolari, nu-i voi lua pentru că ce aș putea face cu ei? Ar trebui să vi le revind într-un fel sau altul. Apartamentele vor produce chirii, iar fermele vor produce alimente”, subliniază investitorul.

Aceasta este departe de prima dată când Bill Gates a disprețuit în mod deschis industria criptomonedei . În martie 2021, fondatorul Microsoft a spus că Bitcoin consumă o cantitate monstruoasă de energie electrică, ignorând rapoartele care arată că mineritul criptomonedelor se bazează în mare măsură pe energie verde, regenerabilă.

Nu toți miliardarii din domeniul tehnologiei sunt de acord cu Bill Gates. Elon Musk, fondatorul Tesla și Space X, nu și-a ascuns niciodată interesul pentru lumea criptomonedelor. Cel mai bogat om din lume a investit în Bitcoin, Ether și controversatul Dogecoin. La rândul său, Tim Cook, CEO-ul Apple, susține că a investit în Ether și Bitcoin în mod personal