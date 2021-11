Black Friday 2021 este aproape și GEEKI se uită deja la oferte pentru telefoane mobile ieftine si bune. Dacă sunteți în căutarea unui nou smartphone de cumpărat și doriți să cheltuiți puțini bani, atunci ați ajuns la ghidul potrivit. Aici vom reuni astăzi cele mai populare modele și vom enumera tot ce au bune și rau.

Black Friday 2021 Telefoane ieftine

Samsung Galaxy A02

Samsung este marca preferată de romani, iar telefoanele lor mobile sunt mereu printre cele mai căutate pe site-ul GEEKI. Dacă și tu ești fan al mărcii și ai cu ochii pe un model coreean ieftin de acest Black Friday, atunci ar trebui să fii la curent cu ofertele Galaxy A02. A fost lansat în martie 2021.

A02 este un telefon mobil pentru cei care caută elementele de bază. Nu are cititor biometric, are un ecran de 6,5 inchi cu luminozitate redusă și nu este recomandat celor care folosesc o mulțime de aplicații în același timp. Punctele bune sunt pentru bateria care ține toată ziua cu ușurință și setul fotografic care reușește să înregistreze fotografii bune în locuri bine luminate, pe lângă faptul că are o cameră dedicată pentru macro-uri.

Realme C11

Producătorul chinez a investit foarte mult pe piața romaneasca și a adus C11 în țară în iunie 2021.

Păcătuiește și pentru că nu are un cititor biometric, dar aduce un ecran cu o luminozitate mai puternică decât rivalul Samsung. Elementele de bază ale lui Realme au, de asemenea, un nivel scăzut de memorie RAM, dar au performanțe mai rapide datorită Android-ului mai optimizat decât cel al lui Samsung. Bateria lui ține atâta timp cât Galaxy A02 și camerele sale înregistrează fotografii mai bune, mai ales noaptea. C11 ar putea fi chiar unul bun pentru cei cărora le plac jocurile, dar nu vă așteptați să ruleze cele mai solicitante titluri.

LG K52

K52 a fost ultimul telefon mobil de bază lansat de LG. A ajuns pe piață la sfârșitul anului 2020. Poate știți deja că coreeanul a abandonat piața telefoanelor mobile anul acesta, dar asta nu înseamnă că dispozitivele sale nu mai sunt o achiziție bună. .

K52 are un cititor biometric, care funcționează foarte bine. Cu toate acestea, încă nu reușește să lase Wi-Fi 5 GHz și giroscopul, ceea ce se întâmplă și cu telefoanele mobile de bază de la alte mărci. Aduce un ecran ceva mai mare cu un nivel bun de luminozitate și un contrast ridicat care asigură culori vii. Ceea ce entuziasmează cel mai mult este performanța, fiind cu mult superioara fata de A02 și C11. Bateria durează bine, se reîncarcă mai repede, camerele înregistrează fotografii bune și avem ultra-wide pentru fotografii mai largi.

Samsung Galaxy M12

Nu vă interesează telefoanele LG? Deci avem o altă sugestie de la Samsung pentru tine, Galaxy M12. A fost lansat în iunie 2021 si credem ca va fi la o oferta buna de Black Friday.

Este încă unul din lista noastră cu un ecran LCD de 6.5 inch cu rezoluție HD, dar aici are diferența de a avea un panou de 90 Hz pentru o mai mare fluiditate. Dezavantajul este că este mai lent în multitasking, chiar și cu un procesor mai rapid decât cel de pe K52. Pe de altă parte, bateria ține foarte mult și poate petrece două zile departe de prize în condiții mai ușoare. Camerele sale sunt puțin mai limitate decât modelul LG menționat mai sus, dar are și camere ultra-wide și macro.

Realme C25

C25 este un alt pariu realme de bază pentru telefonul mobil aici, în Romania. A fost lansat împreună cu C11 în iunie 2021. Este un dispozitiv mai avansat decât celelalte menționate și suportă rețele Wi-Fi AC pentru conexiune la 5 GHz. Ecranul are aceeași dimensiune și rezoluție ca și M12, dar panoul are doar 60 Hz.

Marele punct culminant al lui C25 este bateria sa care dă foarte mult și este în prezent campionul nostru la autonomie. Performanța este bună, dar deloc surprinzătoare în comparație cu cele mai ieftine de pe listă, dar iese mai mult în evidență în jocuri. De asemenea, nu se entuziasmează la cameră și rămâne la nivelul celorlalți în situații favorabile, dar frontalul suferă mult pentru a înregistra selfie-uri în locuri mai întunecate.

Motorola Moto G20

Dacă sunteți în căutarea unui telefon ieftin cu ecran de 90 Hz, avem o altă sugestie în afară de Galaxy M12. Motorola a investit în acest tip de panou în mai multe versiuni recente, iar Moto G20 poate fi găsit la același preț ca și C25 realme. De black friday cu siguranta vom avea reduceri.

Acesta este un alt telefon din lista noastră cu un ecran de 6,5 inci cu rezoluție HD și luminozitate scăzută. Punctul său culminant este panoul de 90 Hz pentru o mai mare fluiditate a sistemului. Performanța este bună pentru categorie și rulează toate jocurile fără probleme, dar nu la o calitate grafică ridicată. Bateria ține toată ziua, dar durează mult timp pentru a se reîncărca. Camerele lor sunt decente, punctul culminant fiind ultra-wide, care lipsește în realme C25.

Redmi Note 8 2021

Au trecut doi ani de când a fost lansat Redmi Note 8 și este încă printre cele mai căutate telefoane. Acest lucru arată că Xiaomi a cucerit publicul cu acest dispozitiv și compania a lansat chiar și o versiune remasterizată a lui Redmi Note 8 în 2021. Dacă ți-a plăcut cel vechi, atunci te vei bucura de cel nou, care are multe în comun și poate fi găsit mai ieftin în aceste zile.

Redmi Note 8 2021 are un ecran de imagine mai bun decât Moto G20 și oferă o luminozitate mai puternică, dar menține rata de 60 Hz a modelului mai vechi. Snapdragon de înainte a fost schimbat cu platforma MediaTek; performanța este decentă, dar ar putea fi mai bună în multitasking. Pe de altă parte, rulează jocuri cu o fluiditate mai mare decât Moto G20 și C25 realme. Bateria durează mai puțin, dar reîncărcarea nu durează atât de mult. Camerele sunt încă la fel de bune ca

întotdeauna și depășesc modelele de bază menționate mai sus.

Redmi Note 9T

O altă opțiune bună de la Xiaomi este Redmi Note 9T. Cu alte cuvinte, fii cu ochii pe promoțiile de Black Friday. Mai mult decât atât.

Are un ecran mai mare decât Note 8 2021, dar este și limitat la doar 60 Hz. Pe de altă parte, aici avem sunet stereo, ceva rar în acest segment. Procesorul său este mai puternic, asigurând performanțe mai bune în multitasking și rularea jocurilor cu grafică mai avansată. În PUBG este posibil să te joci cu texturi în HD și totul în Alto. Bateria sa durează mult mai mult decât cea a lui Xiaomi, iar camerele oferă o calitate similară în fotografii și videoclipuri.

Note 9T acceptă rețele 5G, ceea ce îl face un diferențial în segmentul entry-level unde majoritatea telefoanelor mobile sunt încă 4G.

Motorola Moto G30

Un alt telefon mobil care se numără în prezent printre cele mai căutate este Moto G30. Este cel mai avansat dintre noile elemente de bază Motorola. Noutatea a ajuns pe piața internă în martie.

G30 este o altă opțiune de la Motorola cu ecran de 90 Hz, ceea ce dezamăgește este că luminozitatea este la fel de scăzută ca și G20. Păcat este că hardware-ul său nu are suficientă putere pentru a rula jocuri la 90 fps și, în general, oferă performanțe mai scăzute decât Note 9T. Bateria ține bine, dar camerele sunt mai slabe decât rivalul Xiaomi. Partea pozitivă este pentru camera ultra-wide și cea frontală care înregistrează selfie-uri bune chiar și noaptea, atâta timp cât eviți locurile foarte întunecate.

Samsung Galaxy A32

Încheind topul nostru avem unul dintre cele mai căutate telefoane mobile de romani: Galaxy A32. În acest caz, vorbim despre versiunea 4G.

A32 este un telefon cu funcții complete și include suport NFC, ceva rar în rândul modelelor entry-level. Ecranul său are o rată de reîmprospătare de 90 Hz, așa cum se vede pe Moto G20 și G30, totuși aici există tehnologia Super AMOLED pentru culori vibrante și luminozitate mai puternică. În timp ce Motorola nu reușește să aibă puterea de a rula jocuri la 90 fps, Samsung reușește să ofere acest nivel de fluiditate în jocurile mai simple și le rulează bine pe cele mai grele. Bateria tine mai mult de o zi si camerele inregistreaza poze bune.

Concluzie

Cu recomandările noastre, acum ești pregătit sa cumperi cel mai bun telefon ieftin de Black Friday.

Și așa cum facem în fiecare an, GEEKI va monitoriza promoțiile de Black Friday în timp real, selectând doar oferte reale pentru a vă ajuta să scăpați de escrocherii. Prin urmare, te invit să fii cu ochii pe site-ul GEEKI.ro pentru a putea face achiziția corectă și a plăti un preț corect pentru noul tău smartphone.