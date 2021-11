Oferte Black Friday 2021 eMAG si alte magazine LIVE. BF 21 este aici, chiar daca black friday incepe oficial pe data de 12 noiembrie in Romania. Deja foarte multe magazine au inceput campania de „Vinerea Neagra mai devreme”, o campanie pe care foarte multi au salutat-o prin comenzi foarte multe.

Acest articol va fi actualizat in mod frecvent si pe toata durata black friday veti avea cele mai importante noutati aici, intr-un singur articol, nu uitati, daca va ajuta intr-un fel acest articol sa il distribuiti si apropiatilor.

Mai jos vom enumera magazinele principale ce vor participa la campania de Black Friday in anul 2021.

Si pentru ca dorim sa oferim cele mai bune rezultate in ceea ce priveste recomandarea de oferte, mai jos am sa va ofer in mod actualizat, constant, cele mai noi si bune oferte de luat in considerare de Black Friday de anul acesta.

11/11/2021/3:06

Vodafone si-a actualizat pagina de reduceri, vezi aici preturile pentru oferte Black Friday 2021 la Vodafone.

Tazz ofera un altfel de Black Friday, acestia ofera Smart Friday prin care pune in joc 17.000 de vouchere în valoare de 100 de lei.

11/11/2021/1:09:

Potrivit comunicatului de presa, primit de la OnePlus, de Oferte Black Friday 2021 la eMAG, vom avea reduceri interesante, OnePlus 9 Pro va fi disponibil la prețul special de 3.699,99 lei pentru versiunea cu 8GB RAM și 128GB stocare și la 4.099,99 lei. Modelul OnePlus 8T va beneficia de o reducere substanțială, urmând să fie listat la 1.899,99 lei pentru versiunea cu 8GB RAM și 128GB stocare, și la 2.449,99 lei pentru versiunea cu 12GB RAM și 256GB stocare. OnePlus Nord N100 va fi disponibil la prețul de 549,99 lei, în varianta cu 4GB Ram și 64GB spațiu de stocare.

Pe PC Garage avem reduceri substantiale la telefoane, aici aveti mai multe detalii.

SSD-urile au parte si ele de o reducere interesanta iar la eMAG, SSD-ul ADATA SU630, 480GB, 2.5″, SATA III va putea fi achizitionat la un pret de doar 100 de lei, fata de pretul vechi de 226 lei, asta in ziua de Black Friday.

10/11/2021/ 5:17 – Am creat acest articol, ca un ghid pentru cumparatorii de black friday, vom expune aici cele mai bune oferte in timp real, intr-un articol actualizat ce il puteti verifica in mod constant, de asemenea aici vor fi semnalate alerte de preturi.

Daca doriti sa cumparati cele mai bune telefoane de Black Friday, accesati acest ghid cu cele mai bune telefoane de cumparat in perioada Black Friday 2021.

Oferte Black Friday 2021 eMAG

Reduceri Black Friday eMAG

eMAG este cel mai mare magazin online din Romania, acestia ofera regulat reduceri satisfacatoare clientilor, de regula reducerile de Black Friday sunt de pana la 70%, anul acesta eMAG va oferi reduceri la foarte multe produse.

Presa online mai scrie si despre urmatoarele produse ce vor fi puse la bataie de catre eMAG in oferta black friday.

Potrivit informatiilor adunate din mediul online, eMAG a pus la bataie urmatoarele numere in oferte black friday 2021 a acestora.

Produse populare de black friday

75.000 de smart tv-uri

130.000 de telefoane și gadget-uri

30.000 de netbook-uri laptopuri

35.000 electrocasnice mari de tip frigidere și mașini de spălat

250.000 de electrocasnice mici

500.000 de produse fashion

300.000 de parfumuri și cosmetice

600.000 de jocuri și jucării

600.000 de articole pentru casă și grădină

150.000 de articole pentru sport și echipament sportiv

40 de tone de cafea

100.000 de sticle de băuturi alcoolice

150.000 de produse și echipamente medicale

1 milion de scutece

Produse de black friday speciale

Peste 47.000 de nopți de cazare în România și în afara țării

Peste 80.000 de litri de combustibil

Peste 5.000 de vouchere pentru bilete de avion, reduse cu 50%

Peste 27.000 de kilograme de carne de porc

Singura sticlă din România de Single Malt Talisker veche de 41 de ani la prețul de 13.999 de lei

Pachet de 12 sticle Jameson cu ciubăr la preț de 4.999 de lei

Autorulote pentru noi experiențe

Închirieri rulote, mașini, servicii taxi și car sharing

Abonamente de telefonie

Servicii medicale

Monede și lingouri de aur

Ceasuri și bijuterii de lux

Cursuri și experiențe inedite

Ofertele pentru magazinul online prezentate mai sus, sunt preluate din mediul online, site-uri cu trust mare ce ofera regula informatii valoroase, precum dcnews si stirileprotv.ro.

Potrivit altor surse, eMAG, care este cel mai mare magazin online, va oferi vineri 12 noiembrie, reduceri in valoare de 330 de milioane de lei. Sa speram ca vom beneficia cu totii de aceste reduceri si ne vom face plinul de produse ce avem nevoie la cele mai bune oferte de eMAG Black Friday, pentru actualizari in timp real despre reduceri, puteti derula pagina mai sus, si va vom oferi mai multe detalii actualizate in timp real.

Oferte Black Friday 2021 Flanco

Reduceri Black Friday Flanco

La fel ca si la alte magazine online, Flanco a inceput o campanie in genul „Black Friday mai devreme” despre care vom vorbi si la sectiunea cu PC Garage, aceasta campanie a fost un succes real, dat fiind ca site-ul a cazut deja de mai multe ori si in cursul zilei de 10.11.2021.

Bineinteles, nu suntem de acord cu practica pe care o are Flanco de atine Black Friday toata luna lui noiembrie, practic potrivit comunicatului de presa, black friday la flanco tine din 22 octombrie pana pe 30 noiembrie. Ideea este ca cu cat zilele de reduceri sunt mai putin cu atat mai mult vom avea reduceri cat mai imbuncuratoare, cu toate acestea, mai jos am sa va prezint totusi o lista cu produse pe care le puteti cumpara de la Flanco, atentie insa ca stocul acestora este limitat.

De asemenea pentru practica pe care o are Flanco in momentul de fata, a intrat in atentia ANPC, pentru ca este o practica asemantoare cu cea a lui Altex, prin care ofera reduceri pe o perioada mai lunga de timp. De multe ori aceste practici sunt inselatoare, totusi nu avem nici o dovada cum ca Flanco practica acest timp de oferte ce nu ar fi de fapt oferte. Va vom tine la curent in rubrica de mai sus. Pana atunci va vom oferi mai jos reduceri reale de la Flanco.

Reduceri la mașini de spălat de Black Friday la Flanco

Masina de spalat rufe Arctic APL61015XLW0 la un preț de 899 lei!

Masina de spalat rufe Bosch WAN28160BY, 1400 RPM, 8 kg, Clasa C, (clasificare energetica veche Clasa A+++), la 1.749 de lei.

Vezi mai multe oferte aici!

Reduceri la televizoare

Televizor Smart LED, LG 55NANO753PR, 139 cm, Ultra HD 4K, Clasa G la 2.599,99 lei.

Televizor Smart LED, Sony 50X81J, 125 cm, Ultra HD 4K, Google TV, Clasa G la 3.149,99 lei.

Vezi toate ofertele Flanco la televizoare Smart!

Toate ofertele la telefoane sunt in reducerile Flanco de Black Friday 2021! Click aici pentru mai multe detalii.

Acestea fiind spuse, nu uitati sa ne spuneti si noua la rubrica de comentarii, ce v-ati comandat de Black Friday la Flanco! Chiar suntem curiosi sa va vedem parerile.

Pentru materialul Flanco, am consultat mai multe materiale din mediul online iar reducerile au fost preluate de pe site-ul libertatea.ro

Oferte Black Friday 2021 EvoMag

Reduceri Black Friday EvoMag

Chiar daca atunci cand zicem Black Friday ne gandim mai mult la ofertele de pe eMAG, magazinul online EvoMag devine din ce in ce mai mare pe zi ce trece, iar in anul 2021, cu siguranta putem vorbi despre o astfel de campanie, in mai multi pasi ce-i drept dar cu o politica extrem de interesanta a magazinului prin care ofera reduceri pe bune.

In momentul redactarii acestui articol, EvoMAG se afla in episodul 2 de reduceri, inainte cu o zi de marele eveniment Black Friday care este acceptat in Romania ca fiind pe 12 noiembrie, evomag ofera reduceri de la telefoane la electrocasnice mari si chiar trotinete.

EvoMAG a anuntat ca vor avea reducer de pana la 80% in data de 12 noiembrie 2021, deci, ce ne ofera acestia, este cu adevarat un mister pentru noi, totusi asteptam cu nerabdare campania, vom oferi pe aceasta pagina in timp real informatii cu privire la cele mai interesante reduceri pe care le va oferi EvoMag, vom adauga si magazine noi pe parcurs daca se va arata un interes real din partea utilizatorilor. Nu uitati sa ne oferiti la rubrica de comentarii informatii cu privire la ceea ce ati dori sa achizitionati si daca ati facut sau veti face achizitia de pe EvoMag.

Oferte Black Friday 2021 PCGarage

Reduceri Black Friday PCGarage

Black Friday la PCGarage a inceput mai devreme, avem deja informatii cu privire la campania pe care au facut-o acestia, am primit si comunicate de presa de la acestia cu privire la „Vinerea Neagra mai devreme” un BF ce a inceput cu o saptamana in urma, dar care va avea adevarata fata afisata in data de 12 noiembrie, o data cu inceperea Black Friday si la celelalte magazine online.

Black Friday-ul mai devreme de la PC Garage se incheie in data de 11/11/2021 la ora 00:00, dupa aceasta data va urma o campanie de Black Friday oferte „pe bune”, cel putin asta speram, nu avem mai multe detalii despre oferta celor de la PC Garage de un black friday normal pe data de 12 noiembrie, dar cu siguranta acestia vor profita de ocazie pentru a-si etala cele mai interesante reduceri fix in ziua in care toata magazinele foarte mari de pe plan local isi va oferi produsele la oferte si reduceri mai mari decat de obicei.

Mai aveti timp pana pe 11/11/2021 la ora 00:00 sa cumparati urmatoarele produse:

Oferte Black Friday Orange

Reduceri Black Friday Orange

Probabil cel mai interesant operator de telefonie mobila de Black Friday 2021, ne ofera informatii despre mai multe produse si chiar servicii ce vor fi la reduceri considerabile anul acesta de Oferte Black Friday 2021, potrivit informatiilor pe care la avem, fara alte introduceri inutile, deja puteti achizitiona aceste produse la o reducere interesanta de pe Orage.ro, lista o aveti mai jos:

Telefoane – punctele Thank You valoreaza de 3 ori mai mult la achizitia unui abonament pe 24 de luni

Eco-friendly – exclusiv in magazinul online telefoane premium reconditionate cu pana la 25% reducere

iPhone XR

iPhone 8

Samsung Galaxy S9

Obiecte conectate

Samsung Galaxy Buds

Xiaomi MI robot

Priza Xiaomi

Samsung Galaxy Buds Pro

Google Chromecast 3

Accesorii

Boxa Hama

Wirless Keyboard Hama

Casti Wibderboom

Televizoare

Televizor Samsung 125cm

Televizor Samsung QLED 163cm

Televizor Samsung 80cm

Tablete

Samsung Galaxy Tab S5e

Allview Viva

Huawei Mediapad

Ofertele Orange sunt preluate dintr-un comunicat de presa trimise publisherilor, de asemenea, te rugam sa ne anunti daca ati vazut alte oferte ce merita mentionate in acest articol, articolul va fi actualizat in mod constant cu cele mai bune reduceri de Black Friday. Orange este unul dintre cei mai populari operatori de telefonie mobila din Romania, dar ofera si acoperire de internet si TV, puteti achizitiona servicii de calitate dar si produse din magazinul lor online.

Oferte Black Friday FashionDays

Reduceri Black Friday FashionDays

Potrivit informatiilor pe care le avem in momentul de fata, cei de la Fashion Days si-au inceput campania de Black Friday in data de 10 noiembrie, de la 10:00, clientii ce au aplicatia instalata au fost notificati inca de la 07:00 despre deschiderea reducerilor de Black Friday oferte de la Fashion Days.

Perioada de reduceri Oferte Black Friday 2021 la Fashion Days este intre 10 si 12 noiembrie, practic avem un BF mai devreme dar ce va include si BF-ul normal de vineri.

Potrivit site-urilor online ce preiau comunicate, cele mai interesante produse de la Fashion Days sunt: (sursa playtech)

Bocanci de piele Timberland – 299 lei, redus de la 489 lei

Geacă ușoară cu glugă Esprit – 179.99 lei, redus de la 590,99 lei

Hanorac cu imprimeu logo Under Armour – 99.99 lei

Cizme scurte de piele întoarsă UGG – 529 lei

Hanorac cu imprimeu logo Guess Jeans – 199.99 lei redus de la 465,99 lei

Pantofi sport de piele Karl Lagerfeld – 409.99 lei

Geacă cu vatelină și guler Levis – 249.99 lei

Ghete de piele întoarsă Emu – 289 lei

Tricou cu imprimeu logo Love Moschino – 139 lei

Pantofi pentru alergare Nike – 269 lei

Geacă cu finisaj metalizat BOSS – 319.99 lei

Rucsac de piele ecologică Liu Jo – 219.99 lei

Set de hanorac și pantaloni Trendyol – 79 lei

Geantă crossbody de piele Pinko – 419.99 lei

Tricou polo slim fit US Polo Assn – 44.99 lei.

Oferte Black Friday Answear

Reduceri Black Friday Answear

Probabil al doilea site de fashion din Romania este Answear, imediat dupa FashionDays, ideea e ca si acestia vin cu preturi foarte bune pentru toti consumatorii si ne ofera produse la reduceri evident mai mari decat ceea ce ofera majoritatea in momentul de fata, de aici si succesul acestei companii.

Recent Answear Black Friday 2021 si-a anuntat planurile pentru un an cat mai reusit. Potrivit informatiilorp e care le avem Answear va oferi reduceri de pana la 70% pe site-ul dedicat, de asemenea vom avea prin intermediul aplicatiei reduceri separate de 10% la peste 400 de branduri.

Vom actualiza acest articol mereu cu cele mai interesante produse, in mod constant.

FAQ Black Friday 2021

Cand incepe Black Friday 2021 in Romania? Black Friday 2021 in Romania va incepe in data de 12 noiembrie 2021. eMAG a fost magazinul ce a facut anuntul iar mai multe magazine din mediul online dar si offline au decis ca aceasta sa fie data reducerilor de Black Friday in 2021. Ce magazine participa la Black Friday? Foarte multe magazine, nu avem degete pentru a le numara, insa este foarte clar ca eMAG, unul dintre cele mai mari magazine din Romania va oferi cele mai interesante reduceri si este in frunte cand vine vorba de participare, acestia au fost si cei ce au anuntat data. Flanco, PCGarage, FashionDays, EvoMag, vor avea la fel cele mai interesante reduceri de Black Friday in data de 12 noiembrie. Ce trebuie sa stim despre Black Friday pe scurt? Black Friday este perioada cu cele mai mari reduceri din an, in Romania, in anul 2021, Black Friday „a cazut” in data de 12 noiembrie, deci pregatiti-va lista cu dorinte si verificati daca produsele cautate de voi vor fi la reduceri in aceasta perioada.

Stim ca black friday oferte nu se rezuma doar la aceste magazine, aveam in plan sa includem si Altex, insa dupa scandalul cu ANPC in care au fost amendati pentru o practica concurentiala de prost gust, am decis sa ecludem marele retailer din a-i face o prezentare. De asemenea, in actualizari, daca vor fi informatii de oferit, le vom oferi publicului larg.