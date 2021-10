Dezvoltând telefoane de gaming sub acoperișul Xiaomi, Black Shark a făcut mult zgomot pe piață cu modelele sale ambițioase. În timp ce cel mai recent model lansat de companie, Black Shark 4 a fost pe primul loc în testele AnTuTu de multe ori, acum au început să apară scurgeri cu privire la succesorul acestui telefon.

Black Shark 4S Pro, despre care s-a mai vorbit in ultimele luni, a apărut din nou cu noi detalii pe măsură ce se apropie de sfârșitul anului. „Panda”, unul dintre agenții de tehnologie bine-cunoscuți, a dezvăluit caracteristicile importante ale viitorului dispozitiv.

Black Shark 4S Pro ar putea debuta anul acesta

Black Shark 4S Pro, care se așteaptă să fie succesorul lui Black Shark 4, va veni cu un nou procesor și un ecran cu o rată de reîmprospătare ridicată, spun informatiile scurse despre specificatii. Dispozitivul, care se așteaptă să fie lansat în a doua jumătate a acestui an, va utiliza un ecran similar cu Black Shark 4. Acest ecran va suporta o rată de reîmprospătare de 144Hz și va oferi o experiență de joc impecabilă.

În plus față de funcțiile sale de afișare, Black Shark 4S Pro va fi alimentat de actualul cip emblematic al Qualcomm, Snapdragon 888 Plus. În plus, dispozitivul va veni cu o baterie de 4.500 mAh care acceptă încărcare rapidă de 120W. Deocamdată nu există informații clare despre alte funcții. Între timp, să ne reamintim specificatiile scurse pentru Black Shark 4 Pro:

Specificații tehnice Black Shark 4 Pro