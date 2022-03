Black Shark 5 Pro pe AnTuTu: Cel mai puternic smartphone din lume!

Black Shark, marca de smartphone-uri Xiaomi orientată spre jocuri, continuă să lucreze pentru a lansa o nouă serie de telefoane. Pe măsură ce se apropie data de lansare a familiei de smartphone-uri, ale cărei caracteristici de bază au fost modelate de scurgeri de informații pentru o vreme, continuă să apară noi informații.

Black Shark 5 Pro a obținut 1.129.716 pe AnTuTu

Seria formată din modelele Black Shark 5 RS și Black Shark 5 Pro este prezentată mâine. Odată cu informațiile primite, caracteristicile tehnice au fost clare. În cele din urmă, seria vine cu o revendicare foarte importantă. Modelul Black Shark 5 Pro al seriei a primit cel mai mare rating de pe platformă, cu un scor de 1.129.716 pe AnTuTu. Cu alte cuvinte, modelul va fi numit cel mai puternic smartphone de pe planetă.

Compania nu a anunțat încă oficial specificatiile tehnice. Cu toate acestea, aceste specificatii au fost în mare măsură modelate de confirmarea unor surse importante. În lumina acestor informații, Black Shark 5 Pro va fi alimentat de procesorul Snapdragon 8 Gen 1. Procesorul produs de Qualcomm are 1 x 3.2GHz nucleu principal, 3 x 2.42GHz nuclee ARM Cortex-A77 și 4 x 1.8GHz nuclee ARM Cortex-A55. În plus, procesorul are și interfața grafică Adreno 650, care va crește performanța de joc.

Se așteaptă ca smartphone-ul să aibă un ecran AMOLED Full HD Plus de 6,67 inchi. Se precizează că modelul va veni și cu un scanner de amprente integrat în ecran. Produsul, care acceptă încărcare rapidă de 120 W în secțiunea baterie, funcționează cu o baterie de 4.650 mAh. Oferind până la 16 GB RAM și 512 GB spațiu de stocare internă, telefonul are o cameră selfie de 13 Megapixeli. Pe spate, este de așteptat să aibă o matrice de camere triple cu o cameră principală de 108 Megapixeli.