Black Widow: Pareri despre revenirea lui Marvel in cinema dupa 2 ani

Scorurile de recenzie ale filmului Black Widow, care va începe o nouă eră a Universului Cinematic Marvel pregătit de Disney, au fost împărtășite.

Universul cinematografic Marvel a fost în viața noastră de aproximativ 12 ani. În acest proces, am urmărit o altă poveste despre univers cu trei filme aproape în fiecare an. Odată cu filmul Avengers Endgame lansat în 2019, s-a încheiat o epocă Marvel. Apoi am urmărit ultimul film din această perioadă cu filmul Spider-Man Far From Home.

După cum știți, noua eră a lui Marvel urma să înceapă cu filmul Black Widow. Din păcate, din cauza epidemiei, filmul a fost întârziat din nou din nou din mai anul trecut până în iulie 2021. Cu alte cuvinte, niciun film Marvel nu a fost în cinematografe de aproximativ 2 ani . Dar asta se terminat săptămâna viitoare. Au mai rămas doar câteva zile pentru Black Widow. În ultimele ore, scorurile recenziei filmului au fost distribuite.

Cum a apărut Black Widow?

În prezent, pe Metacritic, filmul a fost evaluat de aproape 30 de critici și are un scor de 69 în medie. La Rotten Tomatoes, 100 de persoane au evaluat-o, cu o medie de 85%. Când ne uităm la comentariile generale despre film , vedem că filmul este mai orientat spre personaje, nu servește unor scopuri grozave și scenele de acțiune sunt bune. Deci, mai degrabă decât o poveste cu super-eroi, este mai mult o poveste umană. Desigur, indiferent dacă îți place sau nu, depinde de tine.

Văduva neagră, 9 iulie 2021, va fi publicată pe Disney Plus printr- o taxă suplimentară. Deoarece nu există Disney Plus în țara noastră, acesta va fi lansat doar în cinematografe. Cate Shortland este regizează filmul. Distribuția include Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbor și William Hurt.