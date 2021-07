Black Widow: Unde mai poți vedea filmul Marvel in Cinema? – În Romania, nu toate cinematografele prezintă noul blockbuster Marvel Black Widow: totusi mai multe lanțuri cunoscute prezinta filmul. Vă vom arăta unde și cum puteți vedea filmul.

Black Widow nu va fi vazut în fiecare cinematograf de lângă tine. Motivul este decizia Disney de a arăta filmul pe Disney + la o zi după lansarea sa la cinema- cu acces VIP la serviciul de streaming, care vă costă o taxă unică de 21,99 euro pentru film. In afara Black Widow nu va fi distribuit in foarte multe cinema-uri pentru filmul nu va fi prezentat în anumite cinematografe, deoarece nu ar putea accepta condițiile contractuale ale distribuitorului. Din Fericire in Romania mai toate cinema-urile prezinta filmul pentru ca Disney+ nu este disponibil decat daca veti folosi un VPN.

Black Widow: Unde mai poți vedea filmul Marvel?

Mai jos va voi lasa o lista cu anumite cinema-uri de unde puteti vedea filmul in Romania.

CinemaCity

Cineplexx

Happy Cinema

CINEMAX

Movieplex

OneCinema

Lista de mai sus este una verificata, de asemenea pe parcurs mai multe cinema-uri din tara vor baga filmul, inainte de a merge la un cinema verificati pe un site oficial sau telefonic daca filmul va fi redat.

Vezi ultimul trailer pentru Black Widow:

Dacă nu doriți sau nu vedeți Black Widow în cinematograf, aveți în continuare acces VIP la Disney+ (Trebuie sa folositi un VPN pentru acest lucru deoarece serviciul nu este oficial in Romania): Dacă plătiți o taxă unică de 21,99 euro la costul normal al serviciului, puteți vedea filmul Marvel acolo de astăzi. Cu toate acestea, din 6 octombrie 2021, filmul va fi lansat în mod regulat pe Disney + și îl puteți vedea în stream cu un abonament obișnuit.

Black Widow a fost lansat pe 8 iulie 2021 și acum poate fi văzut în cinematografe sau în streaming acasă. Filmul urmărește supereroul Black Widow și evenimentele petrecute între The First Avenger: Civil War și Avengers: Inifinity War.