BlackBerry revine in forta cu un smartphone 5G

Dupa doi ani de “somn”, BlackBerry revine in forta pe piata smartphone-urilor si anunta lansarea unui smartphone 5G pentru anul viitor. Constructorul a incheiat un acord cu o societate mai putin cunoscuta si care opereaza in cybersecuritate, care va avea misiunea de a dezvolta smartphone-uri securizate conform celor mai recente informatii aparute online.

Vestea le va trezi multe amintiri utilizatorilor de telefoane BlackBerry, marca in voga intre anii 2000-2010, perioada in care BlackBerry dezvolta modele aflate in concurenta directa cu iPhone si care beneficiau de propriul sistem de operare, BlackBerry OS. In anul 2016 constructorul a anuntat ca isi incheie activitatea in ceea ce priveste productia de smartphone-uri. Insa, doi ani mai tarziu, a aparut un nou telefon BlackBerry, BlackBerry Key 2.

Pentru o revenire in forta, BlackBerry se bazeaza pe Onward Mobility. Un partener care ii permite sa lanseze noi modele 5G incepand cu anul 2021. Pe langa faptul ca vor fi compatibile 5G, aceste telefoane noi vor avea tot o tastatura fizica, cum sunt obisnuiti fanii. Destul de greu de preconizat daca marca va reusi sa se bucure de acelasi succes ca pe vremuri. Onward Mobility nu este atat de cunoscuta pe piata si s-ar putea simti un mic decalaj. Insa marca va reusi fara indoiala o resuscitare si sa regaseasca o mare parte din comunitatea canadiana, tara in care s-a bucurat de cel mai mare succes.