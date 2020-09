Bose tocmai a lansat trei ochelari de soare conectati cu casti integrate la un pret de 279,95 euro. Trei ochelari de soare pentru trei stiluri diferite, din care doua perechi inspirate in mod vizibil de la Ray Ban si un design mai sportiv. Totul cu lentilele foarte usor de schimbat.

Bose Frames Tenor, Soprano si Tempo, noii ochelari de soare conectati oferiti de Bose

Modelele Tenor si Soprano par inspirate din celebra marca Ray Ban in timp ce al treilea model, Tempo are mai degraba un design sport. Cele trei modele sunt dotate cu rame destul de groase, chiar daca designul este mai placut decat in cazul predecesorilor.

Lunetele sunt extrem de usor de schimbat – Bose propune mai multe optiuni solare, in special lentile polarizate si lentile mai deschise la culoare. Este posibila chiar si adaptarea ochelarilor la vederea fiecaruia. Pentru asta, constructorul propune un serviciu dedicat.

Bose afirma ca a ameliorat tot ce s-a putut in privinta acestor trei modele, in special calitatea audio datorita unui nou sistem de casti Bose, cel mai mic si cel mai fin creat vreodata. In cazul lui Tenor si Soprano autonomia este de 5,5 ore. Tempo are o fisa tehnica mai puternica. Autonomia este de 8 ore. Toate trei modelele pot acum sa raspunda la un apel telefonic. Toate modelele sunt disponibile la un pret de 279,95 euro.