Browserul web compatibil cu portofel de criptomonede Brave a anunțat numărul total de utilizatori lunar. Crypto browser Brave a anunțat că a ajuns la 50 de milioane de utilizatori activi lunar. Brave a adăugat că fac progrese rapide de la an la an. În plus, numărul utilizatorilor activi zilnici ai Brave a crescut la 15,5 milioane de utilizatori în medie, conform calculelor din decembrie.

Numărul de utilizatori activi pe Brave: 50 de milioane

Browserul criptografic Brave a ieșit în prim-plan în 2021 cu multe dezvoltări noi. Brave a lansat, de asemenea, un serviciu de portofel nativ pentru ecosistemul Ethereum cu noua versiune lansată în noiembrie 2021. De asemenea, a anunțat integrarea cu Solana, o altă rețea blockchain. Cu acești pași, Brave a reușit să crească numărul de utilizatori activi la 50 de milioane.

CEO-ul și cofondatorul Brave Brendan Eich a spus despre numărul de utilizatori activi:

„Depășirea celor 50 de milioane de utilizatori este o piatră de hotar extraordinară pentru compania noastră. Este, de asemenea, o confirmare puternică a mișcării globale conduse de utilizatori care caută alternative la economie de supraveghere. Am avut un an de succes, în timp ce ne-am extins gama de produse și ecosistemul, angajând parteneri care ne-au împărtășit viziunea despre un Web fără cătușele Big Tech. Am observat un răspuns incredibil în rândul utilizatorilor, creatorilor și comunității noastre.”